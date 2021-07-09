اخبار التعليم ... إجازة 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة.. رابط تنسيق المدارس الثانوية العامة والفنية يعمل بكفاءة.. رسالة عاجلة من نائب وزير التعليم للأهالي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

وقعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أسمنت حلوان إحدى الشركات التابعة لأسمنت السويس ، و جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة حلوان، بإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مركز رصد ودراسة المشكلات، وبرعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، ويهدف البروتوكول إلى التطوير المجتمعي لمنطقة كفر العلو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه رابط تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة و الفنية للعام الدراسي القادم 2021 / 2022 يعمل بكفاءة عالية الان على موقع وزارة التربية والتعليم ، وقالت وزارة التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الامر الدخول على رابط تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة و الفنية على موقع وزارة التربية والتعليم و ملء البيانات و تسجيل الرغبات

قالت وزارة التربية والتعليم في جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، إن هذه الأيام ستكون إجازة من امتحانات الثانوية العامة ، لتزامنها مع إجازة عيد الأضحى المبارك “من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021”

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، التقرير النصف السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال النصف الأول من العام الجاري على مستوى 21 وحدة فرعية بالجامعة.

كشفت وزارة التربية والتعليم عن محظورات في امتحانات الثانوية العامة 2021 يجب على طلاب الثانوية العامة 2021 منعا للوقوع في أي خطأ يؤدي إلى حدوث أي ضرر للطالب أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول عدد من إنجازات الوزارة في مجال البحث العلمي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد بنظام الكتاب المفتوح “اوبن بوك” .

وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، رسالة لاولياء الامور والطلاب بمناسبة انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا