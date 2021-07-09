نموذج للمرأة المثالية الوطنية.. انتصار السيسي تنعي جيهان السادات

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رحيل السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي وافتها المنيه صباح اليوم، الجمعة، عن عمر يناهز 88 عاماً.

وفي تدوينه لـ السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت تنعي رحيل السيدة جيهان السادات، “لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة”.

وأضافت قرينة الرئيس السيسي، “هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيد”.

واختتمت السيدة انتصار السيسي، نعيها، “رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان”.