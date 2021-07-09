عادل العمدة : جيهان السادات أول امرأة بالتاريخ تقام لها جنازة عسكرية

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على خلفية وفاة جيهان السادات، إن مصر فقدت قيمة وقامة مصرية، وهي نموذج يحتذى به كأم مصرية، معقبا: "قدر مصر أن تفقد العظماء".

وأضاف اللواء عادل العمدة، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز"، أنها قامت بدور كبير في حرب أكتوبر، من خلال مساندتها للرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمرحلة فارقة في عمر الوطن.

وأشار "العمدة" إلى أنها قامت بالكثير في مسألة استعادة مصر وأرضها وعرضها، من خلال الدعم الكامل لزوجها، موضحا أنها كان لها دور مجتمعي كبير، من خلال جمعية "الوفاء والأمل" والتي أسستها، ولقبها أسر الشهداء بـ "أم الشهداء".

ولفت "العمدة" إلى أن ماقدمته السيدة جيهان السادات من محاضرات عن مصر، بالجامعات الأمريكية، كان له دور كبير، وانعكاس كامل بدور المرأة المصرية.

وتابع: السيدة جيهان السادات أول امرأة بالتاريخ يقام لها جنازة عسكرية، وهو دلالة على قيمة المرأة المصرية، وتقدير القيادة السياسية للمرأة المصرية.

نموذج للمرأة المثالية الوطنية.. انتصار السيسي تنعى جيهان السادات

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رحيل السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي وافتها المنيه صباح اليوم، الجمعة، عن عمر يناهز 88 عاماً.

وفي تدوينه لـ السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت تنعي رحيل السيدة جيهان السادات، “لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة”.

وأضافت قرينة الرئيس السيسي، “هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيد”.

واختتمت السيدة انتصار السيسي، نعيها، “رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان”.