عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل العمدة : جيهان السادات أول امرأة بالتاريخ تقام لها جنازة عسكرية

السيدة الراحلة جيهان
السيدة الراحلة جيهان السادات

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على خلفية وفاة جيهان السادات، إن مصر فقدت قيمة وقامة مصرية، وهي نموذج يحتذى به كأم مصرية، معقبا: "قدر مصر أن تفقد العظماء".

 

وأضاف اللواء عادل العمدة، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز"، أنها قامت بدور كبير في حرب أكتوبر، من خلال مساندتها للرئيس  الراحل محمد أنور السادات، بمرحلة فارقة في عمر الوطن.

 

وأشار "العمدة" إلى أنها قامت بالكثير في مسألة استعادة مصر وأرضها وعرضها، من خلال الدعم الكامل لزوجها، موضحا أنها كان لها دور مجتمعي كبير، من خلال جمعية "الوفاء والأمل" والتي أسستها، ولقبها أسر الشهداء بـ "أم الشهداء".

 

ولفت "العمدة" إلى أن ماقدمته السيدة جيهان السادات من محاضرات عن مصر، بالجامعات الأمريكية، كان له دور كبير، وانعكاس كامل بدور المرأة المصرية.

 

وتابع: السيدة جيهان السادات أول امرأة بالتاريخ يقام لها جنازة عسكرية، وهو دلالة على قيمة المرأة المصرية، وتقدير القيادة السياسية للمرأة المصرية.

 

نموذج للمرأة المثالية الوطنية.. انتصار السيسي تنعى جيهان السادات

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رحيل السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي وافتها المنيه صباح اليوم، الجمعة، عن عمر يناهز 88 عاماً.

وفي تدوينه لـ السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت تنعي رحيل السيدة جيهان السادات، “لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة”.

وأضافت قرينة الرئيس السيسي، “هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيد”.

واختتمت السيدة انتصار السيسي، نعيها، “رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان”.

جيهان السادات اخبار التوك شو أكاديمية ناصر العسكرية عادل العمدة انتصار السيسى

ترشيحاتنا

مطران المنيا يترأس صلاة القداس لطلاب الثانوية العامة.. ويوجه لهم 5 نصائح للتفوق

قبل امتحانات الثانوية العامة.. نصائح مصيرية للوالدين لإنجاح أبنائهم

لمحبي السفر فى الصيف.. 4 خطوات مهمة قبل تركيب صندوق السقف

خطيب المسجد الحرام: من كان بالله وصفاته أعلم كان توكله عليه أكمل

برئاسة مايا مرسي|تسليم شهادات التقدير للفائزين بجوائز منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة

" أيفر جيفين" لم تغادر بورسعيد .. تعرف على السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

ماتجيبوش كتب القصة والنحو.. نصيحة أخيرة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وفاة أم الأبطال .. موعد ومكان جنازة جيهان السادات

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة شقيقه على إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ