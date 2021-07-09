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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد برلماني يتفقد مشروعات الطرق الداخلية بمدينة الطور

مدينة الطور
مدينة الطور

تفقد الوفد البرلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الجمعة، مشروعات الطرق الداخلية بمدينة الطور، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

 

 وشهد الوفد البرلماني، انتهاء أعمال التطوير بالمرحلة الأولي لشارع كورنيش الطور، ويبدأ من المحافظة وصولا إلي ميدان النصر، ويشمل " مقصد العائلة كمنطقة خدمية ترفيهيه لأهالي المدينة" وتم افتتاحه 30 يونيو الماضي، فضلا عن ممشي أهل مصر علي الكورنيش، وشارع 306 و شاطيء الفيروز. 

 

كما شملت الجولة التفقدية، المرحلة الثانية من تطوير شارع كورنيش الطور، وذلك من ميدان النصر وصولا لحمام موسي والجاري العمل فيه. 

 

من جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يسعي لإعادة تخطيط المنطقة المحيطة بحمام موسي وانشاء مشفي سياحي عالمي يجاوره موتيلات لنزول السائحين ورواد حمام موسي.

 

فيما طالب النائب السيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، بزيادة المخصصات المالية لمحافظة جنوب سيناء، للإنفاق علي توسيع وإعادة رصف وتأهيل الطريق الساحلي من قرية الوادي حتي اول جامعه الملك سلمان بطول 8 كيلو .

 

 وضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل

 

و النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنه . كما شارك في الجولة أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، الدكتورة ايناس سمير نائبة المحافظ اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد وأحمد عبد العزيز رئيس مدينة الطور، اللواء محمود عيسي، مساعد المحافظ للمشروعات، واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، المهندس ممدوح المحمدي مدير مديرة الطرق والنقل بالمحافظة.

جنوب سيناء مجلس النواب النقل كورنيش الطور 30 يونيو شاطيء الفيروز انشاء مشفي سياحي عالمي جامعة الملك سلمان

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