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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عقد قرانها.. هاجر أحمد تدخل "زومبي على جمبي"| تفاصيل

هاجر أحمد
هاجر أحمد

تستعد الفنانة هاجر أحمد لبدء تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد “زومبي على جمبي”، غدًا السبت، بقيادة المخرج عمرو صلاح، ومن المقرر طرحه بالسينمات في موسم رأس السنة.

 

ويعد هذا هو الظهور الأول لهاجر بعد عقد قرانها أمس على أحد رجال الاعمال؛ وذلك بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

 

ويجسد على ربيع ضمن أحداث الفيلم دور مطرب مهرجانات يدعى “حمادة بطة”، يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، ويقوم "ربيع" بتقديم عدد من الأغاني بالفعل ضمن الأحداث بصوته.

 

والفيلم يتناول بشكل كوميدى تجربة “الزومبي”، حيث ينتمى إلى نوعية الرعب الكوميدى ويقدم معالجة جديدة وساخرة لتحول البعض إلى زومبى فى مصر. 

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أول تعلق لـ هاجر أحمد بعد عقد قرانها .. شاهد

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لقطات جديدة من كتب كتاب هاجر أحمد .. شاهد

-  أبطال فيلم "زومبي على جنبي"

فيلم "زومبي على جنبي" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبدالباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين.

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى أيضًا، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبدالرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

من جهة أخرى، شارك على ربيع في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “أحسن أب”، وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي حول اللص مختار، الذي يفشل في الكثير من محاولات السرقة، ويحاول مواجهة من بخل والده، وبمحض المصادفة يكتشف مسابقة أحسن أب التي تتجاوز جائزتها 300 ألف دولار، لينتحل شخصية مدرس تاريخ ولديه ابن يدعى مدثر، للانضمام لها، وذلك عبر العديد من المفارقات الكوميدية.

 

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدي وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، هاجر أحمد، أحمد تهامي، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.

هاجر احمد زومبي على جمبي علي ربيع عقد قرانها الفنانة هاجر أحمد

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