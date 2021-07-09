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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي إسماعيل: كوكاكولا سيخوض الدوري الممتاز بـ70%

فريق كوكاكولا
فريق كوكاكولا

أكد المهندس مجدي اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا الصاعد حديثًا  للدوري الممتاز أن النادى بدأ فعليًا التجهيز للموسم الجديد منذ اليوم الأول لإعلان صعود النادي.


وأضاف رئيس النادى، أن الفريق يمتلك جهاز فنى على أعلى مستوي بقيادة تامر مصطفي ولاعبين متميزين وقادرين على اللعب في الدوري الممتاز.


وكشف إسماعيل أن النادى سيخوض الموسم الجديد للدوري الممتاز بـ70% من قوام اللاعبين الذين نجحوا في قيادة الفريق للدوري الممتاز مع التدعيم  بلاعبين متميزين ولديهم طموح في تقديم مستوى متميز مع كوكاكولا 

 

موعد  انطلاق فترة إعداد كوكاكولا


وأضاف رئيس النادى، أن فترة الاعداد ستنطلق في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع تامر مصطفي المدير الفنى.


وكان كوكاكولا قد تأهل مؤخرا للدوري الممتاز بعد تصدر قمه المجموعة الثانية متفوقا على الداخلية بفارق نقطتين.

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