جامعة عين شمس في أسبوع .. تنتهي من تطعيم منسوبيها ضد كورونا أول سبتمبر فبل بدء الدراسة.. توزيع شهادات أوائل طلاب البرامج المتميزة بـ كلية الهندسة

جامعة عين شمس في أسبوع :

جامعة عين شمس تنتهي من تطعيم جميع منسوبيها في أول سبتمبر

حصاد قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة الفيوم خلال يوم واحد

توزيع شهادات أوائل طلاب البرامج المتميزة بهندسة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 ، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الموظفين و العمال و السائقين، على أن تنتهي مهمة تطعيم أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .



وتضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء و أ.د. حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة .



كما اختتمت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة الفيوم أعمالها، وذلك وسط إشادة واسعة من أهالي قرية البسيونية مركز الفيوم، و كذا كافة الأوساط والقيادات التنفيذية والمحلية والشعبية بالمحافظة .



واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها جامعة عين شمس لمختلف قرى وربوع محافظات مصر ، نجحت قافلة الجامعة لمحافظة الفيوم ، في تقديم الخدمة الطبية لعدد ١٢٨٥ مواطنا من أهالي القرية من خلال عيادات الأنف والأذن و الرمد والجلدية والجراحة العامة و الباطنى والقلب والجلدية و الأطفال والنساء والتوليد ، فضلاً عن قياس نسبة السكر والضغط للمترددين على عيادات القافلة. كما تم صرف العلاج المجاني لـ ١٢٠٠ من أهالى القرية من خلال صيدلية القافلة.بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وشهدت فاعليات القافلة عددا من حملات التوعية الصحية من أطباء قسم طب وصحة المجتمع ، تناولت التوعية بسرطان الثدي وكيفية الوقاية و الكشف الذاتي و أسباب مرض الأنيميا و طرق العلاج و الغذاء الصحي ، وكذلك التوعية بالتطعيمات الإجبارية منذ الولادة وحتى عمر سنتين و كذلك التوعية بفيروس كورونا و أهمية تلقي اللقاح .

كما ضمت أنشطة القافلة إجراء اختبار تحديد مستوى لـ ١٦٩ مواطنا و التنسيق لفتح فصول محو أمية بالتعاقد مع طلاب جامعة عين شمس ، فضلا عن توزيع شهادات محو الأمية على ٤٦ من المتحررين من الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة.

وباشرت القافلة أعمالها، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم .وينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع و إشراف عام أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع .



سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قد أجرى جولة تفقدية لأعمال القافلة و الاطمئنان على تسليم الكمامات مجاناً لجميع المترددين على القافلة و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لضمان سلامة المواطنين وأعضاء القافلة.

و تواصل جامعة عين شمس قوافلها التنموية الشاملة، لتؤكد تكاتف مختلف مؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر ٢٠٣٠، فضلاً عن الإسهام بفاعلية في دعم مبادرة " حياة كريمة " وغيرها من المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري.

ومن جانبه أكد ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس علي اهمية البرامج البينية بمختلف التخصصات، و اعرب سيادته عن سعادته وفخره بطلاب كلية الهندسة الحاصلين علي الشهادة المزدوجة من جامعتي عين شمس وايست لندن ، كما حثهم علي مواصلة التواصل مع الكلية للتعرف علي كل جديد والاستفادة من تجاربهم في تطوير وتحديث ونقل التجارب لزملائهم.

وياتي ذلك خلال مراسم تسليم شهادات اوائل طلاب البرامج المتميزة بكلية الهندسة جامعة عين شمس بقصر الزعفران، تحت رعاية ا.د. محمود المتيني ، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د. شهيرة سمير رئيس قطاع التعاون الدولي، وبحضور ا.د. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ، ا.د. مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمود خليل مدير البرامج بالكلية.



واوضح ا.د. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ان اليوم شهد توزيع شهادات التخرج لاوائل دفعة البرامج البينية المتميزة بكلية الهندسة والتي تبلغ 11 برنامجا ، مشيرا إلى ان الكلية بدأت بثلاث تخصصات العمارة البيئية، نظم المعلومات وهندسة البناء. الي ان اصبحت جميع البرامج المتميزة بالكلية خاضعة لنظام الشهادات المزدوجة بين جامعة عين شمس وجامعة ايست لندن ، مما يعود بفائدة علي مستويين الأول اتباع طرق التدريس والتدريب الحديثة لمواكبة المتغيرات العالمية في العلوم الهندسية، وكذلك استفادة الطلاب الراغبين في استكمال الدراسات العليا.

واوضح ا. د مصطفي رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان الاتفاقية الموقعة بين جامعتي عين شمس وايست لندن تنص على منح طلاب شهادة البكالوريوس من جامعة إيست لندن في جميع التخصصات للبرامج البينية المميزة ، وتلتزم كلية الهندسة بتقديم البرامج التعليمية المتفق عليها طبقا للاتفاقية بما يضمن تحقيق جودة العملية التعليمية و الخدمات المكملة للعملية التعليمية المقدمة، كما تلتزم بتيسير إجراءات تسجيل الطلاب بالبرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة بما يضمن الحفاظ على بيانات الطلاب، وإجراء تقييمات الامتحانات الخاصة بكل برنامج، كما تمنح الطلاب عند الانتهاء بنجاح من كل برنامج دراسى الدرجة العلمية و الشهادة من الجامعة الانجليزية، وذلك بعد قيام وفد من جامعة إيست لندن بزيارة كلية الهندسة جامعة عين شمس منذ عدة أشهر، وشملت الزيارة تفقد البنية التحتية التعليمية للكلية، والقاعات والصالات التدريسية، ومعامل الحاسب الآلي للأقسام الثلاثة، والمعامل والورش المركزية، والمكتبة المركزية للكلية.



موضحا أنه تم توقيع الاتفاقية في ٢٠١٨ تحت رعاية ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي حيث استضافت وزارة التعليم العالي مراسم توقيع البروتوكول.



كما استعرض الطلاب تجربتهم خلال الدراسة المزدوجة بين جامعة عين شمس وجامعة ايست لندن.