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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

صدى البلد

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن مُتفرقة بأنحاء الجسد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام شبكة الكهرباء بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي، بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي المستشفيات القريبة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة "ميكروباص" أمام شبكة الكهرباء بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي.

 

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وبالإنتقال والفحص تبين إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وعلي جانب اخر فقد قررت نيابة العاشر من رمضان حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بقتل جاره بطعنه طعنة نافذة بسكين، بسبب خلافات مالية بينهما بمدينة العاشر من رمضان.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا للعقيد أحمد صالح فودة، مأمور قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، بوصول "الحسيني.م.ع" 42 سنة، حداد، مُقيم بالعاشر من رمضان، إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالبطن.

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، جار المجني عليه، والذي أنهى حياته بطعنه بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما.

 

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1521 جُنح ثالث  العاشر من رمضان لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

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