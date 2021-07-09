التصريح بدفن سيدة عثر على جثتها داخل شقتها بـ الغردقة

صرح المستشار حسن عادل رئيس نيابة الغردقة، اليوم الجمعة، بدفن جثة السيدة التى العثور عليها داخل منزلها، وتسليمها لاسرتها، وذلك بعد انتهاء توقيع الكشف الطبي الظاهري على الطفلتين، وتم تسليم الجثة من مشرحة المستشفي لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر كشفت غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، وبجوارها طفلتها على قيد الحياة، وسط مدينة الغردقة، حيث تبين أن جيرانها وشقيقة المجني عليها اكتشفوا وفاتها والعثور على جثتها وقاموا بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

وتلقي اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر بلاغا يفيد بعثور الأهالي، على جثة سيدة تدعي "ايمان ع م" ٣٤ عام الفيوم، وأنهم لم يشاهدوها منذ ٣ أيام، وأن رائحة كريهة تخرج من الشقة المجاورة للجيران، وقام الأهالي بكسر باب الشقة، وفوجئوا بجارتهم متوفية، وبجوارها ابنتها الطفلة البالغة من العمر ٣ سنوات، وتبين أنها متزوجة من شخص متزوج بأخرى، وأنه لم يحضر للمنزل منذ أيام.



وانتهى الطبيب الشرعي بالغردقة من تنفيذ قرار النيابة بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية التفصيلية وتبين عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة.