محافظ الغربية ينعي جيهان السادات

نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالإنابة عن أهالي محافظة الغربية، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات والتي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وتتقدم المحافظة بخالص العزاء والمواساة لشعب مصر وأسرة الفقيدة التي كانت مثالاً يحتذى به في حب مصر ومساندة زوجها في أصعب الظروف وأدقها خلال فترة ما قبل حرب أكتوبر وما بعدها حتى استعادات مصر كامل أراضيها، داعياً المولى عز - وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأشاد الدكتور رحمي بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال بقرار جمهوري مع إطلاق اسمها على محور الفردوس، في لافته كريمة تحمل معنى الوفاء والعرفان لكل من يقدم أعمالاً جليلة لهذا الوطن.

يذكر أن السيدة الراحلة جيهان السادات قرينة الراحل أنور السادات، ولدت في 29 أغسطس عام 1933، حيث تنتمى أسرتها لإحدى العائلات الكبيرة بقرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف.