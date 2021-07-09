برلماني: كلمة مصر بجلسة مجلس الأمن كاشفة للتعنت الإثيوبي في سد النهضة

قال النائب محمد زين الدبن، عضو مجلس النواب، إن كلمة سامح شكري وزير الخارجية أمام جلسة مجلس الأمن، مساء أمس، جاءت معبرة وعن واقع الشعب المصري ومدى الخطر الذي يواجهه بسبب الملء الثاني لسد النهضة، وكاشفة للموقف الإثيوبي المتعنت والرافض لأى حلول للأزمة.

وأضاف زين الدين في تصريح له اليوم، إن مصر لا ترفض أي مشروعات تنموية في إثيوبيا أو غيرها من دول حوض النيل، بل تدعم ذلك ولكن بما لا يؤثر علي حياة الشعب المصرى أو يمثل خطرًا عليه، مؤكدا أن إجراءات وخطوات ملء السد تهدد الأمن القومي لمصر وتهدد حياة المصريين، وهو الأمر غير المقبول تماما.

وأكد النائب محمد زين الدين، تفويض الشعب المصرى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يراه مناسباً للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية، في حصة مياه النيل، لاسيما وأن مياه النيل تمثل مصدر الحياة للمصريين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن دول العالم أصبحت علي يقين من التعنت الإثيوبي تجاه كل من مصر والسودان، بعد عرقلتها لأي مفاوضات سابقة لحل الأزمة، الأمر الذي يتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه الحفاظ على حياه الشعبين المصري والإثيوبي.