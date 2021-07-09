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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سيراميكا كليوبترا: الأهلي الأقرب للقب الأفريقي.. ولكن عليه الحذر

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي صعبة ولكن فرص الأحمر أكثر للتويج باللقب.

 

وقال ضياء السيد في تصريحات خاصة لصدي البلد: فرص النادي الأهلي أكثر لتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا لأنه يمتلك عنصر الخبرة في التعامل مع النهائيات الكبيرة.

 

وأكمل نجم الأهلي السابق: المشكلة الوحيدة التى تواجه الأهلي هي أن مباراة واحدة تحسم اللقب وبالتالي غير مضمون أن يتوج باللقب حال فقد تركيزه في دقيقة واحدة لأن كايزر تشيفز قادر على خطف هدف قاتل.

 

وأوضح ضياء السيد: يتميز فريق كايزر تشيفز بالقوة البدنية والتنظيم الدفاعي وعلي الأهلي الحذر وعدم التهاون في مواجهة ممثل جنوب إفريقيا.

 

وعن التشكيل المتوقع لـ النادي الاهلي، قال ضياء السيد: مازال الحديث عن التشكيل صعب خلال الفترة الحالية لأن الاهلي أمامه وقت كبير علي اللقاء المرتقب في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وأخشى عليهم من الإصابات.

 

نهائي دوري أبطال إفريقيا .. الأهلي ضد كايزر تشيفز 

ومن المقرر أن يلتقي كايزر تشيفز مع الأهلي يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس في المغرب.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل مع الوداد المغربي في جنوب أفريقيا ليخطف بطاقة النهائي مستفيدًا من فوزه في الدار البيضاء بهدف دون رد على مضيفه.

بينما تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدف دون رد، في ذهاب الدور نصف النهائي، و 3 - 0، في لقاء الإياب.

يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 مرات.
 

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