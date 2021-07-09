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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوغندا والرأس الأخضر يطيحون بالمغرب.. ويلحقون بمنتخب مصر في بطولة إفريقيا

صدى البلد


التحق منتخبا أوغندا والرأس الأخضر بالمنتخب المصري في بطولة إفريقيا بعد حصد المركز الثاني والثالث عن المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت بينما فشل منتخب المغرب في اللحاق بالفراعنة.
وتقام بطولة الأفرو باسكت في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 24 أغسطس القادم لـ 5 سبتمبر بمشاركة 16 منتخب تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.
ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية ببطولة الأفرو باسكت مع تونس وأفريقيا الوسطى وغينيا.
ونجح المنتخب الأوغندي أمس الخميس في الفوز بآخر بطاقة تأهل إلى بطولة إفريقيا بعد الحصول على المركز الثاني في المجموعة الخامسة واحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الثالث ليلحقا بمنتخب مصر في بطولة إفريقيا بينما فشل منتخب المغرب في تحقيق بطاقة التأهل.
ووفقًا للقرعة التي تم إجراؤها من قبل، فقد تواجد منتخب أوغندا في المجموعة الرابعة مع السنغال والكاميرون وجنوب السودان، فيما تواجد منتخب الرأس الأخضر في المجموعة الأولى بصحبة رواندا والكونغو وأنجولا.
وتأخر حسم باقي المتأهلين لبطولة إفريقيا عن المجموعة الخامسة بسبب تأجيل مواجهات منتخب أوغندا في الجولة الثانية من التصفيات التي أقيمت في تونس في شهر فبراير الماضي بعد تعرض بعثة المنتخب الأوغندي لفيروس كورونا وإصابة عدد كبير من البعثة بالفيروس.
ويبدأ المنتخب المصري مواجهاته في بطولة إفريقيا بالاصطدام بمنتخب افريقيا الوسطى يوم 24 أغسطس ثم يواجه المنتخب التونسي يوم 26 من الشهر نفسه.
ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته في دور المجموعات بمواجهة غينيا يوم 28 أغسطس.
وبعد انتهاء دور المجموعات، سيتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دور ربع النهائي، ثم يتم تأهل 4 منتخبات آخرين بعد أن يتم تصفيتهم في مواجهات تقام يومي 30 و31 أغسطس.
وسيواجه ثاني المجموعة الأولى نظيره صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، على أن يواجه ثاني المجموعة الثانية المنتخب صاحب الترتيب الثالث في المجموعة الأولى ليتم تحديد إثنين آخرين من المتأهلين رفقة المنتخبات الأربعة الأوائل، ثم يتم تطبيق نفس نظام التصفيات بين ثاني وثالث المجموعة الثالثة وثاني وثالث المجموعة الرابعة ليكتمل عدد المنتخبات المتأهلة لدورب ربع النهائي.
ومن المقرر ان تقام مواجهات ربع النهائي يومي 1 و2 سبتمبر، ثم تقام مواجهات نصف النهائي يوم 4 من الشهر نفسه ويقام لقاء النهائي يوم 5 سبتمبر.

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