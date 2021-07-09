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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس تنشيط السياحة يبحث تعزيز التعاون مع محافظة ومكتبة الإسكندرية

صدى البلد

توجه أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى مدينة الإسكندرية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومحافظة ومكتبة الإسكندرية للترويج وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية داخل المحافظة.

 

ورافقه خلال الزيارة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية، وأماني ألفونس مدير عام مكاتب الإسكندرية والساحل الشمالي.

 

وخلال الزيارة، استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمقر المحافظة لبحث سبل التعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة الإسكندرية في الأحداث والفعاليات المختلفة بالمحافظة، ووضع خطط مستقبلية لتنظيم رحلات توعوية وتعريفية لمواطني المحافظة لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

 

كما استقبل الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أحمد يوسف لمناقشة ووضع أطر التعاون المستقبلي لإنتاج فيلم مشترك بين الوزارة والمكتبة للترويج للمقصد المصري وخاصة محافظة الاسكندرية بالإضافة إلى مناقشة المحتوي الدعائي السياحي من صور وأفلام مختلفة للترويج للاسكندرية.

 

وخلال الزيارة تفقد أحمد يوسف مكاتب السياحية الداخلية التابعة للهيئة ومتابعة سير العمل بها وما تقوم به من دور في الترويج السياحي وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية ومجهودات التوعية السياحية والأثرية، كما تم مناقشة الخطط الاستراتيجية والتوعوية للفترة المقبلة وآليات تعظيم طرق الاستفادة منها طبقا لخطة الهيئة.

 

واختتم أحمد يوسف الزيارة بالالتقاء بعدد من ذوي الهمم أثناء جولتهم التعريفية ضمن مبادرة "اعرف بلدك" التي تقوم الهيئة بتنظيمها في المتحف القومي بالأسكندرية، وتم التحدث معهم عن المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر عامة ومحافظة الأسكندرية خاصة، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لهم.

 

ومن جانبها، أوضحت إيمان محمود أن الهيئة قامت بتنظيم أكثر من ٣٠ رحلة توعوية وتعريفية في محافظة الأسكندرية، وذلك منذ إطلاق الوزارة لمبادرة "اعرف بلدك" في ديسمبر ٢٠٢٠، لمختلف الفئات المجتمعية والعمرية، لزيارة عدد من المزارات السياحية والأثرية، حيث تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مواطن الجمال والتعرف على المعالم السياحية بمختلف محافظات مصر وتعريف المواطنين بالحضارة المصرية العريقة والتراث والفنون التي تزخر بها بلدهم،  ونشر الوعي السياحي والأثري مما يساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة والآثار المصرية.

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الاسكندرية

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