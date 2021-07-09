فى أول ظهور.. تعليق صادم من صاحبة سيشن تصوير الزواج من كلب

قالت البلوجر هبة مبروك ، إن هدفها من نشر تصوير جلسة الزواج من كلب " أن تبقى تريند على انستجرام.



وأضافت " مبروك “ ، خلال استضافتها ببرنامج الجمعة فى مصر والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن أغلب ردود الأفعال التى تلقتها عن تصوير جلسة الزواج من كلب استقبال الأمر ”بخفة ظل وضحك" ولكن بعد ذلك توالت التعليقات المهاجمة لها.



وأشارت الى أن فكرة السيشن الخاصة بها جاءت عن طريق رؤيتها جلسة تصوير " زوج وزوجة " ومعهما كلب معقبة " وأنا بصور السيشن كنت مرعوبة".



فى واقعة غريبة لم يتقبلها رواد التواصل الاجتماعي ظهرت البلوجر هبة مبروك في جلسة تصوير بفستان فرح وبرفقتها كلب في إشارة منها أنه العريس والتي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور البلوجر هبة مبروك تحت عنوان العريس كلب، معربين عن استيائهم من جلسة التصوير بمثل هذا الشكل .

جلسة تصوير هبة مبروك مع الكلب العريس

أعلنت البلوجر المصرية، هبة مبروك، تصوير حفل زفافها على “كلب” والتي أثارت نقاشا كبيرا بين متابعيها الذين تخطوا المليون متابع على موقع إنستجرام فقط.

ولم تكن المرة الأولى التي تظهر فيه هبة مع كلب في جلسة تصوير، حيث سبقها تصويرها مع كلب أصغر لونه أصفر وسط حضور صديقاتها.