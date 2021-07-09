"مستقبل وطن الشرقية" ينظم قافلة طبية مجانية بالزقازيق

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، قافلة طبية بقرية النكارية بمركز الزقازيق بمشاركة النائبة مروة رفعت بيومي عضو مجلس النواب وامين المرأة عن محافظة الشرقية وَذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

أكدت النائبة "مروة رفعت" أن القافلة أقيمت بمجمع الرواد الطبي تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، والاستشاريين واساتذة الجامعة، وشملت تخصصات عظام، وأنف وأذن، وأسنان، وتحاليل طبية، ونساء، واطفال، ومخ واعصاب، وباطنة، وامراض صدرية، وجلدية، ومسالك، وجراحة.

وأشارت "بيومي" الي انه تم توقيع الكشف الطبي على قرابة الـ700 حالة، منهم 56 مريض سوف يتم متابعتهم بشكل منتظم بمجمع عيادات مستقبل وطن بالزقازيق، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان.

وأضافت أمين المرأة بالشرقية ان القافلة شهدت إقبال كبير من المواطنين والذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة، مقدمين الشكر للنائبة علي حسن الإستقبال والخدمة المجانية.

واختتمت "بيومي" ان القافلة شهدت الإلتزام التام بتوفير كافة الإجراءات الإحترازية، ومراعاة البعد الاجتماعي وذلك بإقامة سرادق ضخم لاستقبال المواطنين وتوزيع الرقم المسلسل المخصص لكل عيادة مؤكدة انه تأتى هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها مستقبل وطن تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، بـ إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة "حياة كريمة

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