كله متراقب.. القاهرة تستعد لـ امتحانات الثانوية العامة غدا بـ 20 إجراء

أنهت محافظة القاهرة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدا السبت ، حيث سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 2021 هذا العام 93 ألفا و93 طالبا وطالبة منهم ٨٤٢٧٧ انتظام و٨٨١٦ طالبا وطالبة منازل وعائدين من الخارج.

وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وفي النقاط التالية ينشر صدى البلد استعدادات محافظة القاهرة ومديرية التعليم لماراثون الثانوية العامة :