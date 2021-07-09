كله متراقب.. القاهرة تستعد لـ امتحانات الثانوية العامة غدا بـ 20 إجراء

أنهت محافظة القاهرة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدا السبت ، حيث سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان.
ويؤدي امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 2021 هذا العام 93 ألفا و93 طالبا وطالبة منهم ٨٤٢٧٧ انتظام و٨٨١٦ طالبا وطالبة منازل وعائدين من الخارج.
وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.
وفي النقاط التالية ينشر صدى البلد استعدادات محافظة القاهرة ومديرية التعليم لماراثون الثانوية العامة :
- جميع اللجان تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية
- توفير كواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا
- تواجد مراوح بكل اللجان وعملها بكفاءة
- توافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو
- تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا
- زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى٢٩٣ لجنة
- المرور الدوري على اللجان و توفير كافة سبل الراحة بها
- إنهاء التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجي لها
- توافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها
- عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان
- التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم
- تنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات
- التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان
- التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية
- وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة
- توفير مولد كهربائى بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ
- نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة اية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان
- متابعة شكل التابلت ووجود 2 أيقونة فقط أيقونة توقيع الحضور وأيقونة الكتب pdf فقط و
- غرف عمليات على مدار الساعة لحل أى مشكلة فورا وتذليل أي عقبات قد تواجه أي لجنة أو طالب
- مراجعة الكاميرات وتوفير الخبز المدعم بمخاطبات الإدارة