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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيوخ كفروني.. البلوجر هبة مبروك تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. شاهد

هبة مبروك
هبة مبروك

قالت البلوجر هبة مبروك ، إن دار الإفتاء المصرية وعددا من  الشيوخ علقوا على قيامها بنشر جلسة التصوير من كلب معقبة "مكنتش عارفة إن الموضوع والواقعة دي هتكبر أوي كده".

 

ودخلت  "مبروك"، خلال استضافتها ببرنامج الجمعة فى مصر والمذاع عبر فضائية MBC مصر، فى نوبة من البكاء خلال حديثها وأكدت أن هدفها من جلسة تصوير الزواج من كلب تقليد "سيشن أجنبى"  وأرادت أن تصنع محتوى مختلفا وجديدا لجلسات التصوير في مصر.


وأكدت أن جلسة تصوير الزواج من كلب كانت عادية وكانت "خائفة ومرعوبة" من الكلب وتفاجأت بتعليقات من وسائل التواصل الاجتماعى منها " قالوا انى متجوزة كلب وفى شيوخ كفرتنى".

 

وتابعت البلوجر هبة مبروك، إن هدفها من نشر  تصوير جلسة الزواج من كلب " تبقى تريند على انستجرام وبس".


وأضافت "مبروك"،  أن  أغلب ردود الأفعال التى تلقتها تصوير جلسة الزواج من كلب هو استقبال الأمر " بخفة ظل وضحك" ولكن بعد ذلك توالت التعليقات المهاجمة لها.

 

يذكر أن جلسة تصوير هبة مبروك مع الكلب العريس وقد أعلنت البلوجر المصرية، هبة مبروك، تصوير حفل زفافها على “كلب” والتي أثارت نقاشا كبيرا بين متابعيها الذين تخطوا المليون متابع على موقع إنستجرام فقط.

ولم تكن المرة الأولى التي تظهر فيه هبة مع كلب في جلسة تصوير، حيث سبقها تصويرها مع كلب أصغر لونه أصفر وسط حضور صديقاتها.

 

 


 

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