عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دراسة اللغويين الأوروبيين للأصوات العربية..إصدار علمي جديد لـ البحوث الإسلامية

اصدار جديد لمجمع
اصدار جديد لمجمع البحوث الاسلامية

يعرض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ضمن سلسلة الرسائل العلمية التي يقدمها بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للمؤتمرات في عامه الـ 52،  دراسة اللغويين الأوروبيين للأصوات العربية (عرض وتقويم).

 

يأتي هذا الإصدار في إطار اهتمام كثير من الدراسات الغربية وأعمال المستشرقين بالدرس الصوتي العربي، فجاء الكتاب ليرصد جانبًا مهمًا من جهودهم وبيان آرائهم وآراء من سار على جديلتهم من لغويينا المحدثين، في رصدٍ واعٍ يتضمن وصفًا دقيقًا، وتحليلًا وافيًا، وتقويمًا علميًا.

 

مجمع البحوث الإسلامية
واعتنى الكتاب بمصطلحات الدرس الصوتي وتحريرها، لاسيما دراسة المصطلحات المتعلقة بالجهاز النطقي مثل (الجوف، والحلق، الحلقوم-اللثة-المبدأ- المخرج، إلى غير ذلك)، بالإضافة إلى مخارج بعض الأصوات المُشكلة (الهمزة، والهاء، والقاف، والجيم، والضاد، والطاء،....)، كما اعتنى بدراسة بعض الصفات الصوتية المزدوجة والمفردة (الجهر والهمس، والشدِّة والرَّخاوة، والتوسط، والاستطالة، والتفشي...).

مجمع البحوث الإسلامية

ثم قفَّى المؤلف بعرض جانب من الانتقادات التي وُجِّهت إلى الدرس اللغويّ العربي في مجال الأصوات، كالزعم القائل بعدم اهتمام أئمتنا بدراسة الصوائت (الحركات)، مفندا تلك المزاعم تفنيدًا علميًا.

الرسائل العلمي مجمع البحوث الاسلامية الرسائل العلمية معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات الدراسات الغربية الدرس الصوتي مجال الأصوات

ترشيحاتنا

دعوة عاجلة من وزير الدفاع الأمريكي بشأن النزاع في أفغانستان

سلامة: القانون الدولي يدعم مصر بشأن سد النهضة

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي المغلق

متروحش المكتب.. بطاقة التموين الجديدة هتوصلك البيت

وزير الري الأسبق: كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن إنذار للمجتمع الدولي

الشيوخ كفروني.. البلوجر هبة مبروك تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

وزير التعليم يكشف مفاجأة: طلاب الثانوية العامة اشتروا إجابات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

إخماد حريق في مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب

سأذبحه لو انتقل للزمالك.. خالد الغندور يحرج إكرامي بسبب رمضان صبحي

باللغة العربية.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ