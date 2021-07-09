دراسة اللغويين الأوروبيين للأصوات العربية..إصدار علمي جديد لـ البحوث الإسلامية

يعرض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ضمن سلسلة الرسائل العلمية التي يقدمها بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للمؤتمرات في عامه الـ 52، دراسة اللغويين الأوروبيين للأصوات العربية (عرض وتقويم).

يأتي هذا الإصدار في إطار اهتمام كثير من الدراسات الغربية وأعمال المستشرقين بالدرس الصوتي العربي، فجاء الكتاب ليرصد جانبًا مهمًا من جهودهم وبيان آرائهم وآراء من سار على جديلتهم من لغويينا المحدثين، في رصدٍ واعٍ يتضمن وصفًا دقيقًا، وتحليلًا وافيًا، وتقويمًا علميًا.

مجمع البحوث الإسلامية

واعتنى الكتاب بمصطلحات الدرس الصوتي وتحريرها، لاسيما دراسة المصطلحات المتعلقة بالجهاز النطقي مثل (الجوف، والحلق، الحلقوم-اللثة-المبدأ- المخرج، إلى غير ذلك)، بالإضافة إلى مخارج بعض الأصوات المُشكلة (الهمزة، والهاء، والقاف، والجيم، والضاد، والطاء،....)، كما اعتنى بدراسة بعض الصفات الصوتية المزدوجة والمفردة (الجهر والهمس، والشدِّة والرَّخاوة، والتوسط، والاستطالة، والتفشي...).

مجمع البحوث الإسلامية



ثم قفَّى المؤلف بعرض جانب من الانتقادات التي وُجِّهت إلى الدرس اللغويّ العربي في مجال الأصوات، كالزعم القائل بعدم اهتمام أئمتنا بدراسة الصوائت (الحركات)، مفندا تلك المزاعم تفنيدًا علميًا.