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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدريب مشترك بين الجيشين الأردني والبريطاني

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني  اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بحضور رئيس أركان الدفاع للجيش البريطاني الجنرال سير نيكولاس كارتر، اليوم الجمعة، مجريات التمرين التعبوي بقطاعات الذي نفذته كتيبة التدخل السريع (81) وكتيبة المظليين الثالثة البريطانية في أحد ميادين التدريب المخصصة.

واشتمل التمرين على رمايات مدفعية ورماية قناصين ورماية الرشاشات المتوسطة، إضافة إلى الإخلاء الطبي، والقتال في المناطق المبنية.

وبحسب وسائل إعلام أردنية؛ فقد أظهر المشاركون في التمرين مهارة عالية في تنفيذ المهام لمختلف مراحل التمرين ودقة في إصابة الأهداف.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العمل والتعاون المشترك وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الصديقين وعلى مختلف المستويات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

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ويأتي هذا التمرين الذي حضره الملحق الدفاعي البريطاني في عمّان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ضمن البرامج والخطط التدريبية السنوية والتي تنفذها القوات المسلحة مع عدد من الجيوش  وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها.

الأردن هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي القوات المسلحة البريطانية الجيش الأردني

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