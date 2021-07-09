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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال أيام

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه لم يتم عن فتح باب الالتماس على نتيجة الفصل الدراسى الثانى.

 

وأكد الدكتور أحمد في تصريحات لصدي البلد، إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق خلال أيام قليلة، منوها إنه تم الآن رصد درجات جميع الفرق.
 

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وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلي إنها تمت بشكل طبيعي دون أي معوقات.
 
وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إلي إنه منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن، مؤكدا علي تطبيق كافة الإجرءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات.

 

الجدير بالذكر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 ، من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الموظفين و العمال و السائقين. على أن تنتهي مهمة تطعيم السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .
هذا و تضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء و أ.د. حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة .

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