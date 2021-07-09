بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

قررت التحدث بمقالي في هذا الأسبوع عن لعبه فرديى أري حقا أنها من أهم الألعاب الفردية علي الاطلاق لما فيها من معادله صعبه فهي تجمع بين المجهود للبدني والذهني بمعادله احترافيه شديده ولايماني ان صناعه ابطال بلعبه الجودو ليست بالامر الهين ...لجودو أو الجيدو تعني حرفيًا «الطريقة اللينة» اسم يطلق على نوع من أنواع الفنون القتالية اليابانية، أنشأها جيغورو كانو في 1882.طور كانو هذه الرياضة انطلاقا من الفن القتالي جيو جيتسو بعد أن حذف منه العديد من التقنيات الخطيرة وجعله بهذه الطريقة ملائمة أكثر للممارسة الرياضية. مما فتح الباب أمام هذه الرياضة بالدخول إلى الألعاب الأولمبية. ترتكز روعة هذه اللعبة عند محبيها بأن السيطرة على الخصم وشل حركته تكون في أوقات كثيرة أفضل من إيذائه. سنة 1882 ميلادية قام كانو بتأسيس مدرسته لتعليم الجودو والمسمات كودوكان في طوكيو وتعني كلمة كودوكان مكان تعليم الطريق.

يطلق على المباراة بين اللاعبين "راندري" ويرتدي كل لاعب منهم بدلة مهيئة لهذه اللعبة وتوجد في مباريات الجيدو ثلاث أنواع للنقاط "الإيبون" "ippon" وهي الضربة القاضية، ومن يحقق نقطة الإيبون أولاً يكون ربح المقابلة حتى وإن لم ينته وقت المقابلة. ثم توجد الوزاري والتي تحتسب كنصف نقطة ويكون بذلك تحقيق نقطتي وزاري مساوي للإيبون.

وإذا تعادل اللاعبين أثناء المقابلة، يتم اللجوء إلى ما يسمى بالنقطة الذهبية، أي أن أول من يسجل نقطة لصالحه هو الفائز في المباراة. وتعتبر النقطة الذهبية قانوناً جديداً في الجودو، استخدمت في أولمبياد عام 2004.

ومن منطلق هذا أري أن يجب دعم هذه اللعبه الفرديه بمصر بصورة أكبر وصناعة أبطال أوليمبية أكثر وأكثر لرفع إسم مصر في المحافل الدولية.. كما يجب دعم اولياء الأمور لأبنائهم وتهيئه المناخ المناسب للبطل ومدربه فهو دور اساسي لهم بمثابه جندي مجهول .. كل الدعم للجودو ولكل الألعاب الفردية.