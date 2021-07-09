دون تلامس أو احتكاك.. أول تعليق من مدرب منتخب السيدات علي الجدل بسبب مباراة الرجال

أكد الكابتن محمد كمال المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول للسيدات، أن مسألة اللعب مع فرق رجال أمر شائع في كل أنحاء العالم وعلى كافة الاصعدة والألعاب الاخرى سواء الفردية أو الجماعية وهدفنا من مثل هذه المباريات أن يكون إيقاع لعب المنتخب أكثر سرعة سواء على مستوى لمس الكرة أو التحرك بدونها وهو ما يتحقق بمواجهة منتخبات أو فرق الرجال لأن الرجال طبيعتهم بدنيًا أقوى وأسرع من النساء.

جاء ذلك بعد خوض منتخب مصر للسيدات مباراة ودية أمام منتخب القاهرة رجال في حدث فريد من نوعه، في إطار استعداد سيدات مصر للتصفيات القارية المقبلة وهو ما آثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاز فريق شباب القاهرة على منتخب مصر للسيدات تحت قيادة المدرب محمد كمال 4/2، في المباراة الودية.

واستطرد مدرب منتخبنا الوطني تصريحاته: "المباراة أقيمت بموافقة اتحاد الكرة، لو جلبت منتخب سيدات من أفريقيا، أو أحد منتخبات الكرة النسائية عامة، لن أحقق نفس الفائدة الفنية مثل التي حققها الفريق من اللقاء، وكان هدفنا الوقوف على طريقة اللعب المناسبة لنا، لو كنا حاولنا استقدام منتخب كينيا على سبيل المثال يتكلف اتحاد الكرة 100 ألف جنيه دون أن يجني منتخب مصر الفائدة الفنية المطلوبة".

وأشار المدير الفنى لـ منتخب مصر: "سنبذل كل ما في وسعنا لوضع منتخب الكرة النسائية في مكانه الصحيح لأنه من غير المقبول على حد قوله أن تتقدم منتخبات في دول أصغر من مصر على المنتخب الوطني في الكرة النسائية، نأمل في الصعود لأمم أفريقيا خاصة مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بزيادة المنتخبات المشاركة من كل قارة إلى 4 منتخبات بدلًا من ثلاثة فقط".

وأضاف محمد كمال: “بالفعل خضنا مباراة ودية أمس الأول مع منتخب القاهرة للرجال في ملعب السكة الحديد، وخسرنا بنتيجة 4/2، كان لابد من احتكاك قوي حتى يظهر المنتخب بشكل جيد الفترة المقبلة، إذا كنا نريد أن نظهر بشكل قوي لابد أن يخوض مباريات قوية، ولم نكن لنجد منتخبًا في أفريقيا بمستوى منتخب الرجال الذي واجهناه”.

وأشار مدرب مصر للسيدات، :"لم تكن مباراة ودية بقدر ما هي تقسيمة بين الفريقين دون تلامس أو احتكاك، وكنا نوقفها كثيرًا لتصحيح الأخطاء ويوجد بها وقت مستقطع ولم يكن هناك حكم حيث تولى هذه المهمة أحد أفراد الجهاز المعاون، وهو الكابتن نادر سعد، وكان فينجادا حاضرًا في اللقاء أيضًا لمتابعة المنتخب".

وتساءل مدرب حفيدات الفراعنة: "ألا توجد مدارس مشتركة يتواجد فيها الأولاد والبنات معًا حتى مرحلة الثانوية، إذا واجهنا منتخبات كرة نسائية من أفريقيا سيتضخ للمنافسين أسلوب عملنا، وبالتالي نخسر مباريات ودية ثم نخسر في الرسمي أيضًا ونتعرض للهجوم والانتقاد بشكل مستمر".

واختتم المدير الفني للمنتخب الوطني حديثة قائلاً: "المفترض أن يدعمنا الجميع بدلًا من احباطنا، نحن مجتمع شرقي ونحافظ على ديننا وعاداتنا وتقاليدنا ومنتخب السيدات يضم إناث من أسر محترمة، ولا ننتظر أن يقول لنا أحد الصح من الخطأ".