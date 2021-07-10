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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتلقي رسالة تعزية من نظيره التونسي في وفاة جيهان السادات

صدى البلد

بعث قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، رسالة تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفاة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات.

 

وكان تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات.

 

وحضر الجنازة جمال السادات، نجل السيدة الراحلة، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

 

ويذكر أن جيهان السادات من مواليد عام 1933 لأب مصري وأم بريطانية، وكانت دخلت العناية المركزة بالمركز الطبي العالمي المصري مؤخرا، لمعاناتها من مرض السرطان.

 

وخلال حرب عام 1973، ترأست جيهان الهلال الأحمر المصري وجمعية بنك الدم المصري، وكانت الرئيس الفخري للمجلس الأعلى لتنظيم الأسرة كما كانت رئيسة الجمعية المصرية لمرضى السرطان وجمعية الحفاظ على الآثار المصرية والجمعية العلمية للمرأة المصرية وجمعية رعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

الرئيس التونسي مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي قيس سعيد وفاة السيدة جيهان السادات

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