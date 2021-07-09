تجارة جامعة عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة بشأن الامتخانات

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن كشوف أسماء الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مادة حقوق الإنسان يوم الاحد الموافق 11 يوليو 2021 ( الباقون للاعادة - التخلفات - المحملون بالمادة ) على الرابط التالى :-

‏https://bit.ly/3yzNcoN



ونوهت كلية التجارة جامعة عين شمس أن الطلاب المستجدون بالفرقة الأولى يؤدون الاختبار فى نفس أماكن الاختبارات السابقة وبنفس رقم الجلوس.

الجدير بالذكر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 ، من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الموظفين و العمال والسائقين.

على أن تنتهي مهمة تطعيم السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .



هذا وتضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء و أ.د. حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة .