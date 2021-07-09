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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة جامعة عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة بشأن الامتخانات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن كشوف أسماء الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مادة حقوق الإنسان يوم الاحد الموافق 11 يوليو 2021 ( الباقون للاعادة - التخلفات - المحملون بالمادة ) على الرابط التالى :-
‏https://bit.ly/3yzNcoN


ونوهت كلية التجارة جامعة عين شمس  أن الطلاب المستجدون بالفرقة الأولى يؤدون الاختبار فى نفس أماكن الاختبارات السابقة وبنفس رقم الجلوس.

 

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جامعة عين شمس تنعى جيهان السادات

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تربية جامعة عين شمس تعلن عن نتيجة الدبلوم الخاص في التربية

الجدير بالذكر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 ، من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الموظفين و العمال والسائقين. 

على أن تنتهي مهمة تطعيم السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .


هذا وتضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء و أ.د. حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة .

جامعة عين شمس تجارة جامعة عين شمس كلية تجارة جامعة عين شمس امتحان مادة حقوق الانسان مادة حقوق الانسان

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