حبس 4 أشخاص لسرقتهم مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواد بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بسرقة مواد بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة.

أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، تمكنت من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة "قيادة وملك الثانى" مُحمل عليها 30 سيخ حديد بإجمالى وزن 1 طن مجهولين المصدر.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما ، إعترفا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء لإحدى شركات المقاولات بدائرة القسم بالتواطؤ مع 2 فرد أمن بذات الشركة، لأحدهما معلومات جنائية لتسهيل دخولهما للموقع والإستيلاء على المضبوطات مقابل تحصلهما على مبالغ مالية بقصد التصرف فيها بالبيع، أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان الآخرين المضبوطان أيداها، وباستدعاء أحد مسئولى الشركة تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.