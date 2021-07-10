هالة زايد تكشف تفاصيل زيارتها لجنوب السودان

قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، إن مصر تحرص دائمأ على دعم شقيقتها السودان والرجوع لتوطين صناعة الأدوية لأشقائنا فى السودان مؤكدة أن مصر تحرص على استقرار الوضع الطبى فى السودان .



وأوضحت "زايد " ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن شركة ادكو تواجدت فى السودان وبدأت عمل شراكات فى التصنيع المشترك مع المستثمرين والقطاع الخاص فى السودان والتى كانت باكورة الانتاج المشترك هناك ..



وأشارت إلى أن زيارتها الثانية لجنوب السودان كانت محملة ب تهنئة القيادة السياسية والشعب المصرى لحكومة السودان بمرور 10 سنوات على استقلال السودان وصادف اليوم الجمعة اليوم الوطنى لجنوب السودان موضحة أن زيارتها اشتملت على زيارة المستشفى التعليمى وتسيير قوافل طبية هناك بشكل مستمر فى جوبا ب جنوب السودان اشتملت على كافة التخصصات بما فيها تدشين مبادرة لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى والعلاج متاح وكافة التخصصات متواجدة والتوسع فى مراكز الغسيل الكلوى وتدشين مراكز طبية فى ولايات عدو ب السودان وارسال 3 عربات اسعاف مجهزة من مصر للسوان خاصة ب مرضى الرمد ..



يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد التقت اليوم الجمعة ب مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الفريق أول "توت جلواك"، وذلك في ختام زيارتها إلى دولة جنوب السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بحضور سفير مصر لدى (چوبا)، السفير د. محمد قدح، والقنصل المصري السيد أحمد البكري، والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وهنأت الدكتورة هالة زايد الفريق أول "توت جلواك" بمناسبة العيد الوطني لجمهورية جنوب السودان ومرور ١٠ سنوات على الاستقلال.

ومن جانبه وجه الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية لدعمها المستمر والاهتمام الخاص بدولة جنوب السودان، معربًا عن تقديره الكامل لذلك الدعم المستمر والدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم القطاع الصحي بدولة جنوب السودان من خلال إرسال الأدوية والمستلزمات والمساعدات الطبية فضلًا عن القوافل الطبية العلاجية بشكل مستمر.

