وزيرة الصحة : تلقيت رسالة مؤثرة من حكومة السودان

قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ،إن وزيرة الصحة فى جنوب السودان نقلت إليها رسالة مؤثرة خلال زيارتها هناك معقبة " شددت على ايدى وقالتلى السودان تثق فى الشعب المصرى ولما بنعرف ان الدوا من مصر بنفرح وب خف علطول".



وأوضحت "زايد "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن معظم أطباء السودان خريجين كليات مصرية مؤكدة أن الشعب السودانى مرتبط ب مصر للغاية وتجمعنا بهم علاقات تاريخية منذ قديم الأزل ..

وأشارت إلى أن مصر من المقرر ان تدشن مدرستين تمريض والتوسع فى مركز الكلى وتطوير المبانى الصحية فى السودان ، ومركز طبى عملاق وتدريب والاتفاق على خطة سنوية لتوصيل كافة الاحتياجات الطبية فى السودان وتدشين مراكز فيروس سى وتطوير المعامل الطبية .

وأشارت إلى أن زيارتها الثانية لجنوب السودان كانت محملة ب تهنئة القيادة السياسية والشعب المصرى لحكومة السودان بمرور 10 سنوات على استقلال السودان وصادف اليوم الجمعة اليوم الوطنى لجنوب السودان موضحة أن زيارتها اشتملت على زيارة المستشفى التعليمى وتسيير قوافل طبية هناك بشكل مستمر فى جوبا ب جنوب السودان اشتملت على كافة التخصصات بما فيها تدشين مبادرة لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى والعلاج متاح وكافة التخصصات متواجدة والتوسع فى مراكز الغسيل الكلوى وتدشين مراكز طبية فى ولايات عدو ب السودان وارسال 3 عربات اسعاف مجهزة من مصر للسوان خاصة ب مرضى الرمد ..



يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد التقت اليوم الجمعة ب مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الفريق أول "توت جلواك"، وذلك في ختام زيارتها إلى دولة جنوب السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بحضور سفير مصر لدى (چوبا)، السفير د. محمد قدح، والقنصل المصري السيد أحمد البكري، والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وهنأت الدكتورة هالة زايد الفريق أول "توت جلواك" بمناسبة العيد الوطني لجمهورية جنوب السودان ومرور ١٠ سنوات على الاستقلال.

ومن جانبه وجه الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية لدعمها المستمر والاهتمام الخاص بدولة جنوب السودان، معربًا عن تقديره الكامل لذلك الدعم المستمر والدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم القطاع الصحي بدولة جنوب السودان من خلال إرسال الأدوية والمستلزمات والمساعدات الطبية فضلًا عن القوافل الطبية العلاجية بشكل مستمر.

