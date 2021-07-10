وزير التعليم يعلق على فيديو “الرقص في مراكز الدروس الخصوصية”

شاهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فيديو نشره احد اولياء الامور عبر جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب ، يكشف عن قيام احد مراكز الدروس الخصوصية بتشغيل اغاني مهرجانات اثناء تجمع طلاب الثانوية العامة في حصص المراجعة النهائية ، وسط رقص و زغاريت من الطالبات في حضور المعلم .. وقال ولي امر لوزير التعليم : انقذوا ولادنا وبناتنا حسبنا الله ونعم الوكيل.

وردا على هذا الفيديو … قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : لقد وفرنا كل ما يمكن لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة والتعلم من معلمين أفاضل معتمدين ، على اعلى مستوى في قنوات مدرستنا ١، و مدرستنا ٢ ، و منصة حصص مصر، و منصة البث المباشر من الوزارة ، وروابط اليوتيوب لقنوات مدرستنا وحصص مصر ، و مكتبة رقمية هائلة على التابلت وكله "مجاني" .

وأضاف وزير التربية والتعليم ، قدمنا كل ما يفيد لطلاب الثانوية العامة ويجهزه للاسئلة الجديدة ، ورغم ذلك ما يزال الكثيرون من اولياء الامور يدفعون بابنائهم واموالهم الى سناتر الدروس الخصوصية رغم كل ما قدمناه ورغم ما ننصح به.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : ليتنا نفكر جميعا في هذا ونوجه الاجيال القادمة بعيدا عن الدروس ، وسوف يرى الناس نتيجة هذا العام ليدرك الجميع انه لا جدوى من اتباع الاساليب القديمة ، ولنوفر اموال الاسر التي تضيع في الدروس الخصوصية ونوجه الابناء الى استخدام هذا الزخم من مصادر التعلم الممتازة والمجانية في المستقبل.