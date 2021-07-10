نيفين بدار: تغليظ العقوبة علي المتحرش يساهم في القضاء على هذه الظاهرة

أعلنت نيفين بدار، مؤسسة مبادرة طوق نجاة، تأييدها لمشروع قانون بشأن تغليظ عقوبات التحرش الجنسي، مؤكدا أن تغليظ العقوبة علي المتحرش تساهم في تحقيق المزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التعرض لأى فتاة أو سيدة.

وأضافت بدار، خلال تصريحات صحفية، تغليظ عقوبة التحرش الجنسى والتى تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، من شأنها القضاء على هذه الظاهرة التي لا تليق بأخلاق الشعب المصرى وتساهم في تحقيق المزيد من الحماية والأمن للمرأة والفتاة المصرية في جميع الأماكن وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشارت مؤسسة مبادرة طوق نجاة، إلي أن هذا القانون سيكون إنصافًا للفتيات اللاتي تتعرضن لمضايقات مستمرة في مصر، ما يحافظ على حقوقهن أمام القانون، موضحة أن التحرش خطرًا يهدد المجتمع، وما يتبعه من انعكاسات نفسية على المجني عليهن، وكان لابد من وضع عقاب أمام مرتكبيه، لمنع تكرار هذه الوقائع مرة أخرى.