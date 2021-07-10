نبيلة مكرم تكشف تطورات اتهام شاب مصري بالاعتداء على راباي يهودي في أمريكا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل اتهام شاب مصري بالاعتداء على راباي يهودي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن خالد شاب مصري ذهب للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد فترة انتقل لولايك بوستون، مضيفة أنه بعد ذلك اختفت اخباره وبعد ذلك قيل أنه اعتدى على راباي.

وتابع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه كان يدرس في أمريكا، و نتواصل مع القنصلية المصرية في نيوزك، وتم توكيل محام للدفاع عن الطالب، وهناك جلسة سيتم عقدها، ويتم دراسة عقله وحالته الصحية العقلية، لافتة إلى أنه في الأغلب سيتم طلب ترحيله رسميا.

وأكملت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه نتابع كل الأمور بشكل دائم مع أم الطالب ومع القنصلية المصرية في نيويورك ومع المحامي لحين الفصل في القضية.



