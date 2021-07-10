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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها .. 9 معلومات عن أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

تحتفل اليوم الفنانة أسماء ابو اليزيد بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات المتواجدت على الساحة الفنية فى الوقت الراهن.

 

 فى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنها : 

 

1- درست أسماء ابو اليزيد  في كلية الفنون الجميلة.

 

2-  شاركت أسماء ابو اليزيد  في عدد كبير من العروض المسرحية، من بينها (حلم بلاستيك، ضحك السنين) ومسرحية (خلطة السعادة السحرية) التي عرضت على مسرح الهناجر.

 

3- نافست أسماء ابو اليزيد على جائزة الشيخ سلطان القاسمي ﻷفضل عرض مسرحي لعام 2016.

 

 4- لفتت  أسماء ابو اليزيد اﻷنظار بقوة من خلال أدائها لشخصية "تقى" في مسلسل (هذا المساء).

 

5- خاضت أسماء ابو اليزيد أولى بطولاتها فى مسلسل الانسة فرح . 

 

6- بعد النجاح الذى حققه العمل ، قدمت أسماء أبو اليزيد 4 مواسم منه . 

 

7- تنتظر أسماء أبو اليزيد عرض فيلمين لها خلال الفترة القادمة وهما  30 مارس وكيرة والجن .

 

8- ظهرت أسماء أبو اليزيد من خلال افتتاح القاهرة السينمائى الدورة قبل الماضية من خلال تقديمها أغنية على المسرح .

 

9- تستعد أسماء ابو اليزيد للمشاركة فى الجزء الجديد من مسلسل الكبير أوى، بعد تعاونها مع أحمد مكى فى مسلسل الاختيار 2 .

أسماء أبو اليزيد احمد مكي عيد ميلادها الاختيار الانسة فرح

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