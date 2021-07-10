في عيد ميلادها .. 9 معلومات عن أسماء أبو اليزيد

تحتفل اليوم الفنانة أسماء ابو اليزيد بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات المتواجدت على الساحة الفنية فى الوقت الراهن.

فى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنها :

1- درست أسماء ابو اليزيد في كلية الفنون الجميلة.

2- شاركت أسماء ابو اليزيد في عدد كبير من العروض المسرحية، من بينها (حلم بلاستيك، ضحك السنين) ومسرحية (خلطة السعادة السحرية) التي عرضت على مسرح الهناجر.

3- نافست أسماء ابو اليزيد على جائزة الشيخ سلطان القاسمي ﻷفضل عرض مسرحي لعام 2016.

4- لفتت أسماء ابو اليزيد اﻷنظار بقوة من خلال أدائها لشخصية "تقى" في مسلسل (هذا المساء).

5- خاضت أسماء ابو اليزيد أولى بطولاتها فى مسلسل الانسة فرح .

6- بعد النجاح الذى حققه العمل ، قدمت أسماء أبو اليزيد 4 مواسم منه .

7- تنتظر أسماء أبو اليزيد عرض فيلمين لها خلال الفترة القادمة وهما 30 مارس وكيرة والجن .

8- ظهرت أسماء أبو اليزيد من خلال افتتاح القاهرة السينمائى الدورة قبل الماضية من خلال تقديمها أغنية على المسرح .

9- تستعد أسماء ابو اليزيد للمشاركة فى الجزء الجديد من مسلسل الكبير أوى، بعد تعاونها مع أحمد مكى فى مسلسل الاختيار 2 .