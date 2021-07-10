عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة مصر أمام مجلس الأمن جاءت واضحة وقوية أمام العالم أجمع

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان

أكد النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة لكلمة وزير الخارجية سامح شكري، أمام مجلس الأمن بخصوص حقوق مصر في نهر النيل، ومحاولة الافتئات من جانب إثيوبيا على هذه الحقوق، والاستئثار بمياه النهر في مخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

 

واضاف رشاد، أن كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن، أحدثت دويًا عالميًا وجعلت من سد النهضة قضية دولية والعالم كله يتضامن مع مصر في حقوقها، ويثمن مساعيها في التوصل لتسوية واتفاق ملزم عبر المفاوضات والحوار.

 

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما قاله وزير الخارجية أمام مجلس الأمن، أن قضية سد النهضة "قضية وجودية" تهدد 100 مليون مصري، واصفًا رؤية مصر أمام مجلس الأمن بأنها جاءت واضحة وبمنتهى الشفافية، لما يمثله سد النهضة من خطورة وداعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتدخل لحل الأزمة والاضطلاع بمسؤولياته.

 

وشدد عثمان، أن مصر وفق ما قاله وزير الخارجية في كلمته، تمارس أقصى درجات ضبط النفس لكنها متمسكة بحقوقها وستدافع عن نفسها وقت تعرض هذه الحقوق للخطر.

 

واختتم  النائب، بأن مصر استطاعت وبتوجيهات الرئيس السيسي لفت الأنظار دوليًا للأزمة، رغم محاولات إثيوبيا حصرها في النطاق الثنائي والإقليمي حتى لايرى أحد انتهاكاتها وتجاوزاتها في هذا الملف.

مجلس الأمن سامح شكري سد النهضة وزير الخارجية الرئيس السيسي مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

اليمن.. الجيش يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب

ما حكم قراءة القرآن بطريقة خاطئة في الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

نبيلة مكرم تكشف تطورات اتهام شاب مصري بالاعتداء على راباي يهودي في أمريكا

بعد أمريكا.. هايتي تطلب من الأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لحماية منشآتها

الصحة: تسجيل 127 إصابة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

الجونة يلمح بعودة والتر بواليا للفريق مرة أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يعثر على مغارة مرعبة أسفل منزله.. شاهد ماذا وجد بداخلها|فيديو

موجود منذ 24 عاما.. العثور على اكتشاف صادم داخل أذن فتاة|صور

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

فيديو

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ