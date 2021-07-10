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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يعثر على مغارة مرعبة أسفل منزله.. شاهد ماذا وجد بداخلها|فيديو

نفق
نفق

بعض الأشخاص يأملون في العثور على مغارة علي بابا أسفل منازلهم، وقلة قليلة تجدها بالفعل ولكن دون كنوز إذ قد تصبح أثريتها هي الكنز، مثلما عثر عليه هذا الرجل أسفل منزله في إيطاليا.

 

عثر رجل على نفق غريب مظلم يشبه المغارة، متصل ببركة مياه عميقة أسفل منزله الذي اشتراه لتوه في جنوب إيطاليا.

 

بينما يبدو أن المدخل إلى النفق تم تجديده مؤخرا، إلا أن المغارة نفسها تبدو منحوتة بشكل يدوي، كما أن الجو بارد جدا بداخلها، ونسبة الرطوبة 99٪، بالإضافة إلى وجود بعض التجاويف بطول بضعة أمتار.

 

يقول الرجل في منشور عبر تطبيق Reddit: "يوجد طابق ثانٍ تحت الأرض، لكنني لم أستطع النزول إلى هناك بسبب حاجتي إلى شخص يوجهني بشكل صحيح".

 

ويضيف يائسا: "لم يتمكن أحد من إخباري لأي سبب كانت تستخدم هذه الكهوف أسفل منزلي الجديد في جنوب إيطاليا، لكنني قررت وضع بعض المعدات هناك لتحويل الرطوبة إلى ماء لأشجار الزيتون الخاصة بي".

 

"ربما رأى شخص ما أو قرأ عن شئ كهذا من قبل ويعرف الغرض من استخدام هذه الأنفاق في الماضي، يمكن استبعاد تخزين النبيذ لأن الرطوبة ستدمر البراميل، كما أنه لا يمكن استخدامهل لتخزين الطعام لنفس السبب".

 

في تحديث آخر

كتب الرجل بأن صديقه جاء إلى منزله في جنوب إيطاليا لذا تمكن من النزول إلى الطابق الثاني تحت الأرض، ليتفاجئ أن ارتفاع النفق حوالي 1.6 مترًا فقط، وتوجد بركة مياه وخفافيش.

 

عند البركة ينفتح النفق ويبلغ ارتفاعه حوالي 2.5 متر وعرضه مترين أو ثلاثة أمتار، وعندما يقوم بالدوران بالكاميرا إلى اليسار.

 

في هذا المنعطف، هناك درج آخر ينزل 8 أمتار أخرى قبل أن يستدير إلى اليمين، يقول: "لم تكن هناك طريقة للذهاب إلى هناك بالمعدات التي أمتلكها (ولأكون صادقًا: تنقصني الشجاعة)".

 

بعد المنحنى، يستمر النفق.. مشى الرجل حوالي 10 أمتار، ثم انهارت أجزاء من السقف، عندها أدرك أن النفق يستمر إلى أبعد مما يمكنه رؤيته.


وأكد الرجل أنه سيشتري طائرة بدون طيار هذا الأسبوع لمزيد من الاستكشاف، وسينشر التحديثات للمتابعين المتحمسين.


https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/oe6ek8/weird_tunnel_system_under_my_newly_bought_house/?utm_source=share&utm_medium=mweb

إيطالي إيطاليا مغارة الزيتون طائرة الرطوبه خفافيش Reddit بركة نسبة الرطوبة نفق جنوب إيطاليا اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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