رجل عنكبوت يتسلق سقف كنيسة ويضرم النيران فيها.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد ملاحقة رجل عنكبوت تسلق سقف كنيسة وأضرم النار ..



وقد لاحقت شرطة لوس أنجلوس الأمريكية رجلا يرتدي فقط سروالا داخليا تسلق سقف أحد الكنائس وأضرم النار تحت الصليب.

وحاول الرجل الهرب من الشرطة بالقفز من سطح إلى آخر فتسلق مباني مجاورة باستخدام أسلاك كهربائية قبل إلقاء القبض عليه ، ولم يتضح بعد ما الذي دفع الرجل لتسلق سقف الكنيسة.



أعلنت السلطات في لوس أنجلوس الأمريكية أن مستودعا للمتفجرات انفجر تلقائيا خلال محاولة تدميره، مما أدى إلى إصابة 17 شخصا وإلحاق أضرار مادية في محيط المكان.



وجاء الحادث بعد أن عثرت السلطات على أطنان من الألعاب النارية غير القانونية في أحد أحياء جنوب المدينة وكانت فرق مختصة تستعد لتدميرها المخطط. ووقع الانفجار في غير الموعد، ولم يتضح السبب بعد.



يذكر أن السلطات الأمريكية قد أعنت مؤخرأ أن طائرة كانت متوجهة من مدينة لوس أنجلوس إلى أتلانتا أجبرت على تغيير مسارها للقيام بهبوط اضطراري، عندما هاجم أحد الركاب مضيفين وهدد بإسقاطها .



وقد وقعت اضطرابات في طائرة رحلة "دلتا 1730"، حيث دخل الراكب في سجال مع المضيفين مكررا أنه "سيسقط الطائرة"، وعقب ذلك دعا الطيار "جميع الرجال القادرين على ذلك جسديا" إلى المساعدة.



وأوضحت الشرطة الأمريكية أن بعض الأشخاص سارعوا للمساعدة في السيطرة على الراكب، مؤكدا أنه تم تحويل مسار الرحلة إلى أوكلاهوما .



وألقت الشرطة القبض على المشتبه به الذي تم التعرف عنه على أنه موظف في شركة "دلتا" خارج أوقات عمله يبلغ من العمر 20 عاما .



بدورها، أعربت شركة خطوط "دلتا" الجوية، في بيان لها، عن شكرها لجميع الركاب وأفراد الطاقم الذين "ساعدوا في اعتقال راكب خارج عن السيطرة".



ووقعت الحادثة تزامنا مع إعلان إدارة أمن النقل الأمريكية أن عناصرها أجروا عمليات تفتيش شملت أكثر من مليوني راكب في المطارات .



وفى سياق متصل كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن متعافي فيروس كورونا من قبل باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا كوفيد -19 قد يحتاجون فقط إلى جرعة واحدة من اللقاح.

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بعدوى فيروس كورونا كانت لديهم استجابات مناعية كافية لمكافحة COVID-19 بعد تلقي حقنة واحدة فقط من لقاح من جرعتين، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتابع الباحثون، أن الحقنة الثانية لم توفر مناعة إضافية ضد فيروس كورونا لمن تلقوا وكانوا قد أصيبوا قبل الحصول على اللقاح، وتقدم نتائج الدراسة دليلاً على أن العديد من الأشخاص حول العالم يتمتعون بالحماية أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

وأشار الباحثون، إلى أن المناعة الطبيعية التي يمكن أن يشكلها الشخص ضد عدوى فيروس كورونا COVID-19 ، و الأجسام المضادة الطبيعية كانت كافية لوقف العدوى مرة أخرى

وقام الباحثون بتجنيد 36 شخصًا أصيبوا سابقًا بـ عدوى فيروس كورونا COVID-19 و26 شخصًا ليس لديهم تاريخ معروف للفيروس؛ حيث تلقى كل مشارك حقنة واحدة من لقاح Pfizer-BioNTech أو لقاح فيروس كورونا Moderna.

واوضح الباحثون، انهم وجدوا بأن 26 شخصًا ليس لديهم تاريخ من عدوى فيروس كورونا COVID مسبقا، وبسبب عدم وجود أجسام مضادة ، طوروا جميعًا مستويات من الأجسام المضادة مشابهة لشخص مصاب بعدوى خفيفة بالفيروس بعد الحصول على جرعة اللقاح الأولى ، واستغرق الأمر جرعتين للحصول على مستويات مساوية لمستويات الشخص الذي أصيب بالفيروس.

وأكد الباحثون، انه أظهر جميع الناجين من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 البالغ عددهم 36 شخصًا مستويات أجسام مضادة مماثلة لشخص أصيب بالفيروس بعد جرعة واحدة فقط، وعلاوة على ذلك ، لم يظهروا زيادة في مستويات الأجسام المضادة بعد تلقي الجرعات الثانية.

وتقود النتائج الباحثين إلى الاعتقاد بأن الأجسام المضادة التي تنتج بشكل طبيعي عن طريق عدوى فيروس كورونا COVID قد تكون بدائل صالحة للوقاية من الإصابة مرة اخرى بالفيروس.

وقال كبير المؤلفين الدكتور أوتو يانج ، الأستاذ في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، انه تشير بياناتنا إلى أن الشخص الذي سبق أن أصيب بعدوى فيرس كورونا COVID-19 لديه استجابة هائلة بعد التطعيم الأول من ولا يستفيد من الجرعة الثانية.