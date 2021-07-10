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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

اختبار كورونا
اختبار كورونا

نتيجة لتزايد الحالات خلال الشهور الماضية في بريطانيا، توجهت الحكومة إلى توفير اختبارات منزلية للتلاميذ منذ إعلان عودة المدارس، للتأكد من سلامتهم وعدم تفشي فيروس كورونا داخل الفصول المدرسية.

يجري الطلاب اختبار الكشف عن كورونا اليومي كبديل جديد للأنواع الأخرى، لكن لكل قاعدة ثغرة، فقد استطاع التلاميذ ابتكار طرق ذكية لتزييف الاختبارات لتظهر إيجابية فيتهربون من الذهاب إلى المدرسة.

 

وعلى إثره انتشرت العديد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتلاميذ يقومون بشرح تجارب تزييف اختبارات كورونا باستخدام عصير الليمون والكولا وغيرهم.

وبالفعل نجحت مقاطعهم في حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق TikTok، واتبع خطاهم التلاميذ الآخرين في استخدام الحيل المحتلفة للتهرب من المدرسة.

 

الليمون والكولا لتزييف اختبارات كورونا
 

تشمل المواد الأخرى التي يسكبها المستخدمون في اختبارات كورونا لتظهر إيجابية (الكوكاكولا، معقم اليدين، فاكهة الكيوي وصلصة التفاح).

فوفقا للخبراء تؤدي لمشروبات الغازية والفواكه الحمضية إلى ما يبدو أنه نتيجة إيجابية للإصابة بكورونا في الاختبارات اليومية البديلة.

وأضافوا أن الاختبارات السريعة نادرا ما تؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة عند استخدامها على البشر بالطريقة الصحيحة.

 

وكانت وزارة التعليم أن قواعد العزل الحالية من المرجح أن تنتهي في الخريف، وأضافت أن حوالي 3٪ من الطلاب يعزلون أنفسهم حاليًا، لكن هذا الرقم أقل مما كان عليه في الخريف.

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