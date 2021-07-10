اليوم الرجاء يواجه شبيبة القبائل من أجل خطف الكونفدرالية

النهائي العربي الثاني على التوالي..

تقام مساء اليوم، السبت، مباراة من العيار الثقيل على استاد دو لاميتى بمدينة كوتونو في بنين، بين فريق الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان نهائي الموسم الماضي أيضا عربيا خالصا عندما فاز فريق نهضة بركان المغربى على بيراميدز.

وحجز الرجاء تذكرة وصوله إلى النهائي على حساب فريق بيراميدز، بعدما فاز عليه بنتيجة 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية.

ويأتي على الجانب الآخر فريق شبيبة القبائل الذي وصل بعد تخطي القطن الكاميرونى بخمسة أهداف مقابل هدف، في مجموع المباراتين.

ويبحث فريق الرجاء عن التتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بها لأول مرة عام 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولى، حيث كان يقود الفريق وقتها الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى لنادى الزمالك.

ويغيب عن فريق الرجاء محسن متولى، والمدافع الليبى سند الورفلى، والمهاجم نوح وائل السعداوى.

تاريخ مواجهات الفريقين

لعب الرجاء مع شبيبة القبائل خلال 4 مناسبات سابقة في دورى أبطال إفريقيا، فاز الرجاء في مبارتين، مقابل فوز واحد للشبيبة وتعادل.