أخبار الرياضة..الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع رمضان صبحي..مواعيد مباريات اليوم السبت

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.
الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع رمضان صبحي
كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، عن الخطة المالية للقلعة البيضاء التي سيتم الإعلان عنها خلال الثلاثة أشهر القادمة.
موقف الأهلي من قضية كهربا مع الزمالك.. تفاصيل جديدة
كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن آخر مستجدات قضيتي محمود كهربا لاعب الأهلي وشيكابالا قائد القلعة البيضاء.
مواعيد مباريات اليوم السبت 10 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة
تقام مباريات اليوم السبت 10 - 7 - 2021 مباريات هامة أبرزها مباراة نهائي بطولة كوبا أمريكا.
منتخب كولومبيا يحصد برونزية كوبا أمريكا بثلاثية في شباك بيرو
حقق منتخب كولومبيا فوزا هاما على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كوبا أمريكا .