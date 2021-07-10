أخبار الرياضة..الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع رمضان صبحي..مواعيد مباريات اليوم السبت

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، عن الخطة المالية للقلعة البيضاء التي سيتم الإعلان عنها خلال الثلاثة أشهر القادمة.

كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن آخر مستجدات قضيتي محمود كهربا لاعب الأهلي وشيكابالا قائد القلعة البيضاء.

تقام مباريات اليوم السبت 10 - 7 - 2021 مباريات هامة أبرزها مباراة نهائي بطولة كوبا أمريكا.

حقق منتخب كولومبيا فوزا هاما على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كوبا أمريكا .