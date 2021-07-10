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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس سلامة: الجنازة العسكرية لـ جيهان السادات الأولى من نوعها

الإعلامية لمي سلامة
الإعلامية لمي سلامة

نعت الإعلامية لميس سلامة، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، جيهان السادات، والتي توفيت، بالأمس، عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع قصير مع المرض.

 

وتابعت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، أنه لا يمكن لأحد أن ينسى الدور التي قامت به الراحلة جيهان سادات ، خلال حرب أكتوبر المجيدة ، معقبة : " كانت تداوي جراح أبطال القوات المسلحة ".

 

وأشارت إلى أن الجنازة العسكرية التي أقيمت لها ، بالأمس ،  تعد سابقة هي الأولى من نوعها ، أن تقام جنازة عسكرية لسيدة .

 

وزيرة الصحة تنعى وفاة السيدة جيهان السادات بكلمات مؤثرة

نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وفاة السيدة جيهان السادات أرملة الزعيم الراحل انور السادات والتى كانت خير مثال للسيدة المصرية المثقفة الخلوقة متمنية أن يتغمدها الله بواسع رحمته  ويصبر ذويها على فراقها.

 

وأكدت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن كل بيت مصرى يشعر بفقدان ورحيل السيدة جيهان السادات والتى تعد فخر للمرأة المصرية.

 

وذكرت السيدة الراحلة جيهان السادات فى تصريحات سابقة أن يوم النصر لا يُنسى، وأن الرئيس أنور السادات كان «نازل سعيد وفرحان، اليوم كان بالنسبة له يوم جميل ومتفائل، حتى وهو داخل على المنصة كان بيروح الأول على القيادة، كان بيدخل بابتسامة كبيرة، وكان سعيداً، لأن نصر أكتوبر يفتخر به كل مصرى وعربى لأنه رجعت لنا بيه كرامتنا وعزتنا وأرضنا».


وقد رحلت الجمعة عن عالمنا السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، وذلك عن عمر يناهز 88 عاما.

 

كانت السيدة جيهان السادات قد ذكرت في إحدى لقاءاتها التليفزيونية، أنها قابلت عدد من مصابي حرب أكتوبر للعمل على رفع روحهم المعنوية، وتلبية احتياجاتهم، ولعل أبرز القصص التي سلطت عليها الضوء هي لقائها مع أول جندي رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس يوم العبور.

 

وقالت السيدة جيهان السادات: «قابلت أول جندي رفع العلم المصري على الضفة الشرقية، وكان مصابا، وأخبرني بأنه أول من رفع العلم بعد العبور، فما كان مني إلا أنني قبلت جبينه وانتقدني الواقفين بجواري فقلت لهم إنه ابني وبطل من أبطال الحرب المجيدة».

جيهان السادات لميس سلامة اخبار التوك شو الإعلامية لميس سلامة أنور السادات

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