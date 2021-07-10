مبيعات السيارات الصينية تتراجع للشهر الثاني في يونيو بنسبة 12.4% مقابل 3% بمايو

زدادت حدة تراجع مبيعات السيارات الصينية بنسبة بلغت 12.4% خلال شهر يونيو للشهر الثاني على التوالي، بعد أن هبطت بنسبة 3% في شهر مايو.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات بالصين أن المبيعات في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات، سجلت إجمالًا بيع 2.02 مليون سيارة في يونيو، مقابل 2.13 سيارة في مايو.

وشهدت البلاد عمليات بيع لنحو 12.89 مليون سيارة في الفترة بين يناير ويونيو، بزيادة 25.6% عن المستويات المسجلة قبل عام.

وعلى الرغم من التراجع، حافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة على ارتفاعها القوي لشهر آخر، لتقفز بنسبة 139.3% خلال يونيو مع بيع 256 ألف مركبة، مقابل 217 ألف مركبة بيعت في مايو.