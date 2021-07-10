قبل انطلاقها بدقائق .. مراسل صباح البلد يرصد مشهد ماراثون الثانوية العامة

قال أحمد بيومي ، مراسل " صباح البلد " ، من أمام أحد المدارس الثانوية بالقاهرة ، إن اليوم هو بداية انطلاق ماراثون الثانوية العامة ، وهو مميز لدى العديد من أولياء الأمور ، موضحا أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحان الشعبة العلمية ، اليوم قرابة 300 ألف طالب .



وأضاف مراسل " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه من المتوقع أن يمر محافظ القاهرة ، خلال بدء الامتحانات ، لمتابعة سير الامتحانات بمدارس المحافظة ، معقبا أنه هناك توجيهات لجميع المحافظين بالمرور على جميع المدارس للتأكد من سير الامتحانات بشكل جيد .

وأشار إلى أن اللجان تستقبل الطلاب قبل بدء اللجنة بساعة ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب ، ومنها قياسات درجات الحرارة ، وتنظيم الجلوس ، وتجربة جهاز التابلت الخاص للطالب .

وتابع أن الأهالي حريصون على التواجد مع أبنائهم منذ الصباح الباكر ، معقبا : " ماسكين الكتب بيراجعوا ليهم ونتمنى لهم التوفيق في ظل الإجراءات الاحترازية التي تشكل عليهم عبء إضافي " .

وأكمل أن اللجان بأكملها تمنع تواجد الأهالي ، أمام المدارس ، وهي ضمن تعليمات وزير التنمية المحلية ، وفقا لإجراءات فيروس كورونا .

كيف تتعاون أجهزة الدولة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021؟| تفاصيل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن جميع أجهزة الدولة تتعاون في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 التي تنطلق اليوم.

وزارة الداخلية

تشارك في امتحانات الثانوية العامة من خلال مطبعة الشرطة حيث تولت طبع كراسات الامتحان و القيام بعمل تحاليل طبية للقائمين على وضع الأسئلة، وتعقيم صناديق الأسئلة، كما تتولى تأمين اللجان، إضافة إلى مشاركة ممثلي وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لضبط محاولات الغش الالكتروني وتحديد أماكن مرتكبيها.

وزارة الصحة

قامت بتطعيم جميع المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا ، و وفرت كواشف حرارية وسيارات إسعاف مجهزة في لجان امتحانات الثانوية العامة ، بالاضافة إلى أنها قامت بإرسال تنبيهات هامة ليتم اتباعها في لجان امتحانات الثانوية العامة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وتكليف زائرة صحية بكل لجنة لقياس درجات الحرارة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ، متابعة الطلاب المشتبه في إصابتهم طوال فترة الإمتحان ومتابعة حالتهم الصحية في الإمتحانات اللاحقة مع إبلاغ الطبيب بأي تطور في الحالة.

وزارة الإنتاج الحربي

وفرت منذ العام الماضي أدوات التعقيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 و الكنترولات ، لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ومن أبرزها بوابات التعقيم التي تم تركيبها في اللجان وعليها لوجو الإنتاج الحربي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على انتظام التيار الكهربي طوال فترة سير الامتحان بمقار لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وغرف العمليات المركزية واللامركزية، بالإضافة لتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى انقطاع التيار الكهربي من خلال التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وزارة الدفاع

تقوم بنقل أوراق امتحانات الثانوية العامة إلى بعض المحافظات الحدودية باستخدام رحلات المجهود الجوي وأيضا تأمين لجان سير الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات الحدودية.

وزير التنمية المحلية والمحافظين

تم التنسيق معهم من أجل تشكيل لجنة عليا للأزمات بكل محافظة برئاسة السيد المحافظ أو من يفوضه؛ للعمل على وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات بالمحافظة.