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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة اليوم السبت 10 - 7 - 2021 بالقاهرة وباقي المحافظات

درجات الحرارة
درجات الحرارة

عرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد "، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10-7- 2021، في القاهرة والمحافظات.

 

وأشار التقرير إلى أن الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

 

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس، فتظل الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

ويكون هناك نشاط للرياح تؤثر في حالة الطقس، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 العظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27.

 

وحول نسب الرطوبة في الطقس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 العظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 92 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 العظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 30 العظمى والصغرى 15.

 

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

 

قال الدكتور محمود شاهين،  مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الرطوبة مرتفعة خلال فترات النهار والليل على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة على القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية.

 

وتابع "شاهين"،  أن درجة الحرارة في الظل تصل لـ 36 درجة، ولكن ارتفاع الرطوبة يشعرنا بأن درجة الحرارة  تصل لـ39 درجة، مشيرًا إلى أن الطقس خلال فترات الليل خاصة في الأماكن المفتوحة يقل أحيانًا بارتفاع الرطوبة.

 

وأشار إلى أن درجة الحرارة في السواحل الشمالية تقدر بـ30 درجة ، وتعتبر الملاذ للمواطنين في شهر يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة أمر طبيعي، خاصة اننا في "عز" الصيف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرت خريطة الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، وقالت إنه من المتوقع خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

6 أيام
وأضافت أنه من المتوقع خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

قال الدكتور محمود شاهين،  مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الرطوبة مرتفعة خلال فترات النهار والليل على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة على القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية.

 

وتابع "شاهين"، في مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن درجة الحرارة في الظل تصل لـ 36 درجة، ولكن ارتفاع الرطوبة يشعرنا بأن درجة الحرارة  تصل لـ39 درجة، مشيرًا إلى أن الطقس خلال فترات الليل خاصة في الأماكن المفتوحة يقل أحيانًا بارتفاع الرطوبة.

 

وأشار إلى أن درجة الحرارة في السواحل الشمالية تقدر بـ30 درجة ، وتعتبر الملاذ للمواطنين في شهر يوليو وأغسطس، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة أمر طبيعي، خاصة اننا في "عز" الصيف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرت خريطة الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، وقالت إنه من المتوقع خلال الفترة من غد الجمعة وحتى يوم الأربعاء المقبل، حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الطقس اخبار التوك شو برنامج صباح البلد نسب الرطوبة

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