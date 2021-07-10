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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار سعودي عاجل بشأن المقاهي في مكة المكرمة

السعودية
السعودية

اتخذت أمانة العاصمة المقدسة “ مكة المكرمة ” اليوم قرارا عاجل بشأن المقاهي حيث أصدرت قرارا بإغلاق 8 مقاه لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا  في الحسينية.

 

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية.

 

وكانت هيئة الصحة العامة "وقاية" في السعودية، كشفت عن البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها في مقاهي تقديم الشيشة، وذلك لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

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وكانت السلطات السعودية أعلنت اشتراط التحصين للعاملين الموجودين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل، وذلك اعتبارا من 5 شوال، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى، فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز 7 أيام.

 

كما أشارت إلى اقتصار دخول العملاء المحصنين فقط لتلك المقاهي، ومنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

 

وشددت البروتوكولات الوقائية على ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى، بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة، إضافة إلى تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء.

 

كما تضمنت البروتوكولات الوقائية الاقتصار على الشيشة والمعسلات ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها بعد الاستخدام، وعدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط، وأن لا تُعطى لشخص آخر في نفس اليوم، وتطبيق التباعد لمسافة متر ونصف، ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه ومنطقة الحساب، فيما شددت «وقاية» على منع مقدمي الخدمة من استخدام الشيشة قبل إعطائها للعميل بغرض التجربة.

مكة المكرمة إغلاق المقاهي الإجراءات الاحترازية السعودية جائحة كورونا

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