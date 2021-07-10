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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد يضم سيارات شرطة الضبعة والعلمين والحمام وسيوة.. تفاصيل

مزاد جديد
مزاد جديد

يتابع الآلاف من محبي عالم و مجال السيارات، فعاليات المزادات العلنية ، بسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها هذه السيارات من انخفاض في الأسعار، إضافة الى وجود سيارات مميزة وأيضا فارهة مثل بي ام دبليو و مرسيدس و جيب .

 

 وتعتبر هناك فئات كثيرة للمزادات العلنية الخاصة بالسيارات داخل الأسواق المصرية ، من بينها مزادات خاصة ، و مزادات حوادث ومتهالكة ، بالإضافة الى المزادات حكومية التي تعلن عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

 

ومؤخرا أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، عن مزاد للسيارات  مصادرات جنائية التابعة لشرطة الضبعة والعلمين والحمام و سيوة ، التي سيتم عقدها في جلسة 27 يوليو الجاري .

 

ونشرت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، صور لبعض سيارات النيابة العامة التابعة لقسم شرطة الضبعة والعلمين والحمام و سيوة المدرجة للبيع في المزاد الأخير .

 

تفاصيل مزاد السيارات 

 

وتابعت الهيئة ان مزاد السيارات الخاص بقسم شرطة الضبعة والعلمين والحمام و سيوة ، يضم سيارات ، تويوتا شاص ، و شيفروليه جامبو، و هيونداي النترا، و بيك أب متنوعة ، و جيب جراند شيروكي ، و سوزوكي فان ، و تويوتا هايلوكس ، و كيا برايد ، و تويوتا لاندكروزر .

 

وقالت هيئة الخدمات الحكومية أن كراسه الشروط والمواصفات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ٧ ش الدكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير امام بنك فيصل الإسلامي بالدقي . 

 

اما سعر كراسة الشروط فيبلغ 400 جنيه والبيع سيارة سيارة كل لوط بمفرده كما أن الترخيص أو عدمه بكراسه الشروط والبعض يرخص والبعض لا يرخص .

مجال السيارات السيارات المزادات العلنية سيارات مميزة مرسيدس بي إم دبليو جيب

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