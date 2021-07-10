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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحان اللغة العربية في جميع لجان الثانوية العامة.. والتعليم تراقب بالكاميرات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية ” ، أداء امتحان اللغة العربية ، الذي يستمر زمنه من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، حيث صعد طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وجلسوا في مقاعدهم وتم توزيع كراسات الاسئلة واوراق البابل شيت في الموعد دون أي تأخير .

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها تتابع جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ كاميرات المراقبة “بالصوت والصورة”.

 

 وقالت غرفة عمليات التعليم “ستكشف الكاميرات أى محاولات غش للتعامل معها فورا بالقانون”.

 

بدأت غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في المديريات والإدارات التعليمية عملها منذ الخميس الماضي ، وتتمثل مهام هذه الغرف في :
 

- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.
 

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.
 

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.
 

- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها

عقوبات الغشاشين تصل إلى الحبس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون مع الغشاشين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم “على الجميع أن يعلم أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بها كاميرات وعناصر أمنية لضبط أي محاولات غش من أي نوع وسرعة التعامل معها بالقانون”.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم "قانون الغش الجديد حدد عقوبات الغشاشين وتصل إلى الحبس، لذا نحذر من أن أي حالة غش عن طريق التابلت أو الموبايل أو سماعات بلوتوث أو أي وسائل غش سيتم رصدها فورا.

 

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا “يتم رصد جميع جروبات التليجرام والسوشيال ميديا عموما المتخصصة في الغش من جانب مباحث الانترنت وكاميرات المراقبة الموجودة في اللجان والجميع سيتم محاسبته”.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن تسريب امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في تمام العاشرة من صباح اليوم.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا مجال نهائيا لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021، لأنها مؤمنة تأمينا كاملا من جانب الجهات السيادية في الدولة من أول طباعتها وحتى وصولها وتوزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة على اللجان.

 

وطالبت وزارة التربية والتعليم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من شائعات طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدةً ان هدف مثيري الشائعات اثارة البلبلة والتوتر في نفوس طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

الثانوية العامة 2021 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة اللغة العربية التعليم

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