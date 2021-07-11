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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخذ الرأي النهائي على 3 قوانين.. أبرز أعمال جلسة البرلمان اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب عن مناقشة تقرير اللجنة العامة، غدا الأحد، عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على 4 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها، قدمت في هذا الشأن من كل من: “النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من 50 نائبًا”، “النائب أيمن أبو العلا وأكثر من 50 نائبًا”، “النائب عاطف المغاوري وأكثر من 50 نائبًا”، “النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبًا”.


كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

 

 أخذ الرأي النهائي على 3 قوانين


ويشهد المجلس أخذ الرأي النهائي على:


1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.


2) مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.


3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

مجلس النواب تعديل اللائحة الداخلية للمجلس تقرير اللجنة العامة مشروعات قوانين تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

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