أهمية يوم عرفة وفضل الصيام فيه ولماذا هو الأفضل في أيام السنة؟.. الفتوى ترد

يوم عرفة

كشف الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، عن أهمية يوم عرفة وفضل الصيام فيه ولماذا هو الأفضل فى أيام السنة.

وأضاف "عمران" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النبي محمد جعل يوم عرفة الأقرب والأفضل من أيام السنة، موضحا أن ذلك نتيجة أن الشيطان لا يرى مكتئبا أو حزينا فى يوم من أيام السنة مثل هذا اليوم.

وتابع أن الله سيتنزل على كل الناس الذين وسع الله سبحانه وتعالي لهم فى شتى رقاع الأرض بالرحمة، لافتا إلى أن يوم عرفة هو يوم الدعاء الذى يتقبل الله جميع الأدعية.

وأشار إلى أنه من بعد صلاة العصر بيوم عرفة حتى غروب الشمس فهو يخصص للذكر والأدعية والتسبيح، حيث أنه مقبول ومستجاب فى هذا اليوم الصالح، بالإضافة إلى صيام يوم عرفة لغير الحجاج.

وفي نفس السياق، أعلنت دار الفتوى بلبنان في بيان لها اليوم، أن "يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1442هـ يوافق يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري 2021م، بحيث يكون يوم عيد الأضحى المبارك الثلاثاء العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ الموافق للعشرين من شهر يوليو الجاري 2021".

وقالت في بيانها "دار الفتوى تهنئ حجاج بيت الله الحرام، وتتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وتهنىء المسلمين عامة بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وأمن وسلام واستقرار".

وكانت المحكمة العليا السعودية، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، موضحة أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان عقب عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، إنه تقرر أن "السبت الموافق 10 / 7 / 2021، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وغدا الأحد الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.

وكانت المحكمة العُليا، دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021.



وفي وقت سابق، أكد خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، الجمعة، في مرصد تمير.