عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوم عرفة

أهمية يوم عرفة وفضل الصيام فيه ولماذا هو الأفضل في أيام السنة؟.. الفتوى ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

كشف الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، عن أهمية يوم عرفة وفضل الصيام فيه ولماذا هو الأفضل فى أيام السنة.

وأضاف "عمران" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النبي محمد جعل يوم عرفة الأقرب والأفضل من أيام السنة، موضحا أن ذلك نتيجة أن الشيطان لا يرى مكتئبا أو حزينا فى يوم من أيام السنة مثل هذا اليوم.

 

وتابع أن الله سيتنزل على كل الناس الذين وسع الله سبحانه وتعالي لهم فى شتى رقاع الأرض بالرحمة، لافتا إلى أن يوم عرفة هو يوم الدعاء الذى يتقبل الله جميع الأدعية.

 

وأشار إلى أنه من بعد صلاة العصر بيوم عرفة حتى غروب الشمس فهو يخصص للذكر والأدعية والتسبيح، حيث أنه مقبول ومستجاب فى هذا اليوم الصالح، بالإضافة إلى صيام يوم عرفة لغير الحجاج.

وفي نفس السياق، أعلنت دار الفتوى بلبنان في بيان لها اليوم، أن "يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1442هـ يوافق يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري 2021م، بحيث يكون يوم عيد الأضحى المبارك الثلاثاء العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ الموافق للعشرين من شهر يوليو الجاري 2021".

وقالت في بيانها  "دار الفتوى تهنئ حجاج بيت الله الحرام، وتتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وتهنىء المسلمين عامة بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وأمن وسلام واستقرار".

وكانت المحكمة العليا السعودية، أعلنت عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، موضحة أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان عقب عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، إنه تقرر أن "السبت الموافق 10 / 7 / 2021، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وغدا الأحد الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع عشر من شهر يوليو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.

وكانت المحكمة العُليا، دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021.


وفي وقت سابق، أكد خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، الجمعة، في مرصد تمير.

دار الإفتاء المصرية يوم عرفة أهمية يوم عرفة فضل الصيام النبى محمد

ترشيحاتنا

تقرير تركي: جالاتا سراي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

مهزلة سياسية.. حكومة إسرائيل الجديدة تحت المجهر وهذا ما فعلته

وزير التعليم: عقوبات وخيمة لـ مصور امتحان عربي الثانوية العامة

إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من لبنان.. وحزب الله بدائرة الاتهام

نصائح علي جمعة مع اقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

جروبات الغش تتداول صور أسئلة وإجابات عربي الثانوية العامة.. والتعليم تتتبعها

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

"عمليات التعليم" تضبط الطالب المسئول عن نشر صور امتحان عربي الثانوية العامة

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

قرار سعودي عاجل بشأن المقاهي في مكة المكرمة

التطعيم مستمر.. الصحة تنفي توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ