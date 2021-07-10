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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعطل الطريق الإقليمى فى القليوبية بسبب وقوع حادث تصادم سيارتين

تصادم
تصادم

تعطل الطريق الاقليمى بمحافظة القليوبية قرابة 30 دقيقة بدائرة مركز بنها اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى واخرى نقل بسبب السرعة دون وقوع اى اصابات او خسائر بشرية وتم رفع السيارتين على جانب الطريق واعادة فتحة مرى اخرى وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل على الطريق الاقليمى دائرة المركز.


انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن الى مكان الحادث وتم رفع السيارتين على جانب الطريق وإعادة فتح الحركة المرورية  امام السيارات.


وبالمعاينة تبين انه اثناء توجه السيارة الملاكى قيادة " خ ش م " مهندس من كفر شكر الى مطلع الطريق الاقليمى تصادق عبور السيارة النقل قيادة " س م م " سائق فاصدطمت بها الملاكى ما ادى الى تهشم واجهة السيارة الملاكى ولم تقع اى اصابات بشرية وتحرر محضر بالواقعة  وتجنيب السيارة المتهشمة  وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخري تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 14 تاجر مخدرات  فى حملة امنية و بحوزتهم كميات من المخدرات ما بين حشيش وهيروين وبانجو واقراص مخدرة وتم الحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية بالتنسيق مع مباحث مكتب المخدرات وتنفيذ الاحكام اسفرت عن ضبط 14 تاجر مخدرات بينهم 9 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والاقراص المخدرة.


كما تم ضبط 4 عاطلين بحوزتهم اسلحة نارية وكمية من الطلقات مختلفة الاعيرة كما تم ضبط 2 قطعة سلاح ابيض حوزة اثنين من المتهمين وضبط 6 عاطلين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا كما تم ضبط 3 مراقب هارب وتنفيذ  7194  حكم قضائى متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.


من ناحية أخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى المدارس فى القليوبية حيث تبين انها لطالب لقى مصرعه اثناء محاولته سرقة عقار بجوار أحد المدارس.


تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم، وأمكن تحديد هوية المتوفى وتبين أنه (طالب، ومقيم بدائرة القسم) .
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء حاتم الحداد أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل فى صعود المتوفـى وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخراسانية للعقار والبارزة منها.


وأثناء قيامه بنزع أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ووفاته، وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخراسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل ، كما أمكن تحديد مرافقى المتوفـى وتبين أنهم ( 3 أشخاص) .


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


كما أمرت نيابة مركز قليوب فى القليوبية بحبس فتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات اليوم بتهمة قتل والدها عامل خردة بقرية بلقس دائرة المركز بسبب سوء معاملته لها ولأشقائها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى حيث انتظرت استغراقه في النوم وخنقته بحزام ملابس من القماش حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.


وأدلت المتهمة بإعترافات تفصيلية في التحقيقات وقالت إنه بعد وفاة والدتها في شهر يناير الماضى إثر معاناتها من أمراض مزمنة بالصدر وعدم اهتمام والدها بها وبأشقائها حيث تزوج والدها من سيدة أخرى منذ شهر تقريًا أساء معاملتها وأشقائها ما دفعها للتفكير في التخلص منه.


وأضافت أنها انتظرت خلوده والأسرة للنوم تسللت لغرفته فجرا وقامت بخنقه باستخدام حزام ملابس من القماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأرشدت عن الأداة المستخدمة في الجريمة.


وتلقت الاجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب فى القليوبية بلاغا بالعثور علي جثة عامل خردة داخل منزله وبها أثار خنق وأخطرت مديرية أمن القليوبية.


وتبين من التحريات أن ابنة المجنى عليه وراء ارتكاب الحادث حيث تخلصت منه خنقا لسوء معاملته لها ولأشقائها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى ، كما تبين أن القتيل عامل خردة 46 سنة تقاعس عن القيام بدوره والإساءة لهم فقرررت التخلص منه وقامت بخنقه بحزام ملابس وهو نائم داخل غرفة النوم الخاصه به.

القليوبية النيابة العامة تصادم سيارة محافظة القليوبية الطريق الاقليمي

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