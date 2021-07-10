صحة الغربية: لجان من صحة البيئة لمتابعة المجازر قرب عيد الأضحى

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الوقائي صحة البيئة للمرور على مجازر اللحوم قرب عيد الأضحى المبارك للتأكد من تطبيق للإشتراطات الصحيه والبيئيه وكذا التأكيد علي النظافه العامه والإلتزام الشديد بكافه القوانين والقرارات المنظمه للعمل داخل المجزر والعاملين به والبيئه المحيطة.

جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على المنشأت الغذائية والمجازر.

قام الدكتور أحمد الفقي مدير إدارة صحة البيئة بتشكيل لجنة برئاسة طارق غرابة مسئول المرافق بالإدارة للمرور علي مجازر المحلة الكبري وذلك للتأكد من توفير المستلزمات الخاصة بعملية الذبح ، والنظافة للحفاظ على سلامة اللحوم عقب الذبح، والتأكد من تطبيق للإشتراطات الصحية والبيئية وكذا التأكيد علي النظافه العامه والإلتزام الشديد بكافه القوانين والقرارات المنظمه للعمل ، بجانب صيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من ذلك الحفاظ على صحة المصريين فى المقام الأول الصحة العامة. وكذلك عدم تلوث البيئة بمخلفات الذبح، مناشِدة جميع المصريين الذبح فى المجازر الحكومية حفاظا على صحتهم والبيئة.