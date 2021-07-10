عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية: لجان من صحة البيئة لمتابعة المجازر قرب عيد الأضحى

وفد الرقابه الصحية
وفد الرقابه الصحية للرقاب

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الوقائي صحة البيئة للمرور على مجازر اللحوم قرب عيد الأضحى المبارك للتأكد من تطبيق للإشتراطات الصحيه والبيئيه وكذا التأكيد  علي النظافه العامه والإلتزام الشديد بكافه القوانين والقرارات المنظمه للعمل داخل المجزر والعاملين به  والبيئه المحيطة.

أمام لجان الغربية.. طوابير الطلاب ودعاء أولياء الأمور شعار امتحانات الثانوية العامة

 جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على المنشأت الغذائية والمجازر.

قام الدكتور أحمد الفقي مدير إدارة صحة البيئة بتشكيل لجنة برئاسة طارق غرابة مسئول المرافق بالإدارة  للمرور علي مجازر المحلة الكبري  وذلك للتأكد من توفير المستلزمات الخاصة بعملية الذبح ، والنظافة للحفاظ على سلامة اللحوم عقب الذبح، والتأكد من تطبيق للإشتراطات الصحية والبيئية وكذا التأكيد  علي النظافه العامه والإلتزام الشديد بكافه القوانين والقرارات المنظمه للعمل ، بجانب صيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم.

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من ذلك الحفاظ على صحة المصريين فى المقام الأول الصحة العامة. وكذلك عدم تلوث البيئة بمخلفات الذبح، مناشِدة جميع المصريين الذبح فى المجازر الحكومية حفاظا على صحتهم والبيئة.

صحة الغربية وزارة الصحة عيد الأضحى المجازر محافظة الغربية اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

جهزنا أسلحتنا.. قائد كايزر تشيفز يتحدى الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا

شاهد.. طريقة تغيير اسمك على لعبة فورتنايت Fortnite

اغتنموها.. أحب الأعمال لله فى العشر الأوائل من ذي الحجة

برلمانية: لو زاد عدد الحاصلين على تطعيم فيروس كورونا عن 60% سنكون فى أمان

باحثون صينيون: الأجسام المضادة لكورونا تبقى لدى المتعافين لمدة عام

شريف اكرامي في عامه الـ 38 .. مسيرة من الانجازات والبطولات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبير جيولوجي: سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة.. واحتمالات انهياره واردة

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

تحذير شديد من الوباء القادم .. ومطالب بتحرك دولي عاجل

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ