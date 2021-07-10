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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في مدينة العريش

شوسه يتفقد لجان امتحانات
شوسه يتفقد لجان امتحانات الثانوي العام بسيناء

تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم، السبت، لجان امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١م، فى عدد من مدارس مدينة العريش، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب توفير احتياجات الطلاب باللجان لتيسير أدائهم الامتحانات .


وأكد محافظ شمال سيناء، انتظام سير الامتحانات دون شكاوى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

 

الكشف الطبي

ونوه بأنه تم تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب وتوزيع الكمامات الطبية عليهم وعلى المراقبين والملاحظين قبيل دخول اللجان .. الى جانب تواجد طبيب وزائرة صحية فى المدارس التى بها لجان للثانوية العامة ، وكذا تواجد سيارة إسعاف فى محيط اللجان .

وقال المحافظ إن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة .. منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمي و602 طالب وطالبة بالقسم الأدبى موزعين على 23 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 9 لجان بالعريش، 3 لجان بالشيخ زويد، 10 لجان ببئر العبد، ولجنة واحدة بنخل، مؤكدا قيام غرفة عمليات المحافظة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات فى مجالس المدن.

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة.

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لجان امتحانات الثانوية العامة العريش

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